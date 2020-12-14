Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Господар Вельзевула написав:У тебя есть пример хоть одного ЖК, где не останавливалась подача воды, где непрерывно работал лифт, отопление?
в моєму ЖК літом всі (більшість) скинулись по 5000 грн і поставили великий дизельний генератор десь на 150 квт, на воду, насоси опалення та ліфти. котельня газова поряд, невелика на мікрорайон.
думаю таких ЖК не один по Києву
А утримання такого генчика як виливається? Як реагують ті, під чиїми воно вікнами? Копоть їм не затягує? Всі притомні (свіжі) ЖК цим питанням займаються, але в різний спосіб. Я все ж поки що (поки не було блекаутів по 2+ доби) за інвертор/батареї + 10-20 кВт резервний генчик судного дня. Терпіти по 12+ годин звук і вихлоп під вікнами не хотів би