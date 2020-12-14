|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 січ, 2026 14:20
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5324
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1183 раз.
- Подякували: 2082 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 26 січ, 2026 14:47
trololo написав: Господар Вельзевула написав:
У тебя есть пример хоть одного
ЖК, где не останавливалась подача воды, где непрерывно работал лифт, отопление?
в моєму ЖК літом всі (більшість) скинулись по 5000 грн і поставили великий дизельний генератор десь на 150 квт, на воду, насоси опалення та ліфти. котельня газова поряд, невелика на мікрорайон.
думаю таких ЖК не один по Києву
Такі звісно є, але вода все одно зникала через те, що зникала у всій системі, скважин окремих у ЖК немає, насоси тут не допоможуть. Проте ніби ще не було критично довгих відключень
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37277
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1501 раз.
- Подякували: 8291 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 26 січ, 2026 14:47
trololo написав: kingkongovets написав:
На лівому березі Києва вже відновили водопостачання, – "Київводоканал"
Однак на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності світла.
цікаво, а скільки тягнуть електроенергії на себе водопостачальні станції водоканалу? мені здавалось що їх забезпечити резервним живленням не велика проблема.
Забезпечували, але їх теж обстрілювали
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37277
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1501 раз.
- Подякували: 8291 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 26 січ, 2026 15:22
trololo написав: Господар Вельзевула написав:
У тебя есть пример хоть одного
ЖК, где не останавливалась подача воды, где непрерывно работал лифт, отопление?
в моєму ЖК літом всі (більшість) скинулись по 5000 грн і поставили великий дизельний генератор десь на 150 квт, на воду, насоси опалення та ліфти. котельня газова поряд, невелика на мікрорайон.
думаю таких ЖК не один по Києву
А утримання такого генчика як виливається? Як реагують ті, під чиїми воно вікнами? Копоть їм не затягує?
Всі притомні (свіжі) ЖК цим питанням займаються, але в різний спосіб. Я все ж поки що (поки не було блекаутів по 2+ доби) за інвертор/батареї + 10-20 кВт резервний генчик судного дня.
Терпіти по 12+ годин звук і вихлоп під вікнами не хотів би
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17716
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2563 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Пон 26 січ, 2026 16:26
Hotab написав: trololo написав: Господар Вельзевула написав:
У тебя есть пример хоть одного
ЖК, где не останавливалась подача воды, где непрерывно работал лифт, отопление?
в моєму ЖК літом всі (більшість) скинулись по 5000 грн і поставили великий дизельний генератор десь на 150 квт, на воду, насоси опалення та ліфти. котельня газова поряд, невелика на мікрорайон.
думаю таких ЖК не один по Києву
А утримання такого генчика як виливається? Як реагують ті, під чиїми воно вікнами? Копоть їм не затягує?
Всі притомні (свіжі) ЖК цим питанням займаються, але в різний спосіб. Я все ж поки що (поки не було блекаутів по 2+ доби) за інвертор/батареї + 10-20 кВт резервний генчик судного дня.
Терпіти по 12+ годин звук і вихлоп під вікнами не хотів би
витрати включають в платіжки. дим і звук напрягають, але відсутність тепла і води напрягає більше..
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6482
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2715 раз.
- Подякували: 1429 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 26 січ, 2026 16:47
Написано цікаво, не відірвешся
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5954
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
2
2
Додано: Пон 26 січ, 2026 16:53
trololo
витрати включають в платіжки.
За грудень чимало вийшло донарахування?
(Очевидно січень буде значно більше)
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17716
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2563 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Пон 26 січ, 2026 18:44
Hotab написав: trololo написав: Господар Вельзевула написав:
У тебя есть пример хоть одного
ЖК, где не останавливалась подача воды, где непрерывно работал лифт, отопление?
в моєму ЖК літом всі (більшість) скинулись по 5000 грн і поставили великий дизельний генератор десь на 150 квт, на воду, насоси опалення та ліфти. котельня газова поряд, невелика на мікрорайон.
думаю таких ЖК не один по Києву
А утримання такого генчика як виливається? Як реагують ті, під чиїми воно вікнами? Копоть їм не затягує?
Всі притомні (свіжі) ЖК цим питанням займаються, але в різний спосіб. Я все ж поки що (поки не було блекаутів по 2+ доби) за інвертор/батареї + 10-20 кВт резервний генчик судного дня.
Терпіти по 12+ годин звук і вихлоп під вікнами не хотів би
Нормальний генчик на 150 кВт, якщо ще й стоїть метрах в 20 - взагалі не напрягає
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37277
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1501 раз.
- Подякували: 8291 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 26 січ, 2026 19:07
Faceless написав:
Нормальний генчик на 150 кВт, якщо ще й стоїть метрах в 20 - взагалі не напрягає
в отличии от батарей которые отдают ровно столько сколько берет потребитель ген жрет топливо практически независимо от потребления, особенно 150квтный
да и вообще с генераторами как показывает практика не проблема купить"единоразовые затраты", проблемы появляются позже когда появляются "постоянные текущие затраты" и нужно обслуживать(кто будет стартовать/глушить/привозить/заливать топливо/делать ТО и профилактику) ну а если ремонт для 150квт то вообще ппц...
согласен с Хотабом, на сегодня оптимально инвертор с батарейками + ген 10-15 кВт на форс-мажор...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14266
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 934 раз.
- Подякували: 1464 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 26 січ, 2026 19:14
Прохожий написав: Faceless написав:
Нормальний генчик на 150 кВт, якщо ще й стоїть метрах в 20 - взагалі не напрягає
в отличии от батарей которые отдают ровно столько сколько берет потребитель ген жрет топливо практически независимо от потребления, особенно 150квтный
да и вообще с генераторами как показывает практика не проблема купить"единоразовые затраты", проблемы появляются позже когда появляются "постоянные текущие затраты" и нужно обслуживать(кто будет стартовать/глушить/привозить/заливать топливо/делать ТО и профилактику) ну а если ремонт для 150квт то вообще ппц...
согласен с Хотабом, на сегодня оптимально инвертор с батарейками + ген 10-15 кВт на форс-мажор...
Ну в нас зараз так і є, просто генчик купили раніше
Обслуговування в паливо додали в платіжки
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37277
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1501 раз.
- Подякували: 8291 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25356
|17479332
|
|
|1380
|6868741
|
|
|3
|88631
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|