на Троєщині?
І хто оплатить цю розкіш?
Той кому треба
Додано: Пон 26 січ, 2026 22:08
ІнвесторК
Той кому треба
Додано: Пон 26 січ, 2026 22:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Похоже что нисколько
«Опалювальний сезон завершено»
Додано: Пон 26 січ, 2026 22:44
TUR
Почитал ссылку.
Безусловно, в истории были проблемы и катастрофы в разы сильнее.
Но там была чья-то ошибка, при проектировании, обслуживании. Выводы делались, принимались далее меры профилактики, виновных наказывали, непричастных поощряли.
А здесь он говорит, что именно тут мол не было альтернативы. Ну так альтернативу тоже захерачат. Это же не разовая акция, а системный террор.
Удержаться можно только на максимальной децентрализации, когда объектов тепла/воды/энергии будет очень много и мелких.
А это концепция не квартир вообще.
Додано: Пон 26 січ, 2026 23:29
Доречі, любителям всього гігантського при совку: будували ТЕЦ, магістралі, ціна людського життя = нуль, все централізовано
Магістралі зношені на 60–80%
Централізована система - одна точка відмови
Ремонт це розкопати піврайону
Втрати тепла - 20-40% ще до будинку
Додано: Вів 27 січ, 2026 10:01
Минуточку!
За 35 (тридцять п'ять) років,
чому ж крепкіє бесхозяйствєнніки не зробили децентралізацію?????
За 12 років війни не змогли створити і масштабувати власні ракети??.
Щось заважає?
Казнокрадство, корупція, непотизм, неграмотність чиновників???
Я не вижу положительных изменений за 35 лет, на этой территории, в плане качества управления. Наоборот!
Вопиющее невежество и коррупция - вот фундамент нынешней системы самостийного управления аграрной державы
Додано: Вів 27 січ, 2026 10:09
Головна помилка населення анархічної території - політичний вибір 2019.
Некомпетентність, корумпованість, непотизм, нездатність думати на три кроки вперед, принципова непідготовка до війни від зе-комвнди, його міндичей, баканових і татарових.
Цей вибір зробив самостійний нароТ, повіривши дешевому популісту, який за 7 років не виконав жодної своєї обіцянки.
Зараз вже зробити нічого не можна, час і ресурси пройопані наслідниками грушевського, махна, скоропадського, вінниченки і інших "видатних і талановитих стратегів"
Додано: Вів 27 січ, 2026 10:13
А где рылы новобудныки, со своими недостроями??
Где перекладка плитки в метро, рытьё новых клумб, постройка новых стеклянных мостов???
Надо продолжать дерибан, покуда есть возможность!
Додано: Вів 27 січ, 2026 10:22
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
