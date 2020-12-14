Мовчать, пацюки і підспівувачі рилів-новобудівців.
Їх пісенька - відспівана.
Попереду будівництво нових ТЕЦ, СЕС, ГЕС. Коштом населення.
Значить, електроенергіїя буде на вагу золота. кВт, мабуть 15...20 грн.
Треба дякувати зеленському, його міндичам, шуфричам і бакановим за преміальну здачу ЗАЕС путінським генералам. За "підготовку" до війни, за створення власної системи ППО без ракет, за відсутність балістичних і крилатих ракет, за випуск сотень тисяч молодих людей за кордон.
.... какие то управляют этой территорией