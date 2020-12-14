RSS
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 01:51

Господар Вельзевула

останется столько людей, чтобы была возможность собирать и обрабатывать ресурсы с подконтрольной территории.
полезные ископаемые, сельхоз угодья, леса, рыба в водоемах, ветер, солнце, что там еще… это все, что есть от природы и не требует первичного производства.
города для этого не нужны. только 2-3 города, где будут собираться и тратиться деньги от ресурсов.
как Монголия — есть относительно развитая столица, а все остальное — это пастбища и рудники.
самая низкая плотность населения в мире. 1.5 млн квадратных километров, население как в Киеве. и кацапы не лезут, ибо с другой стороны могущественный Китай, а не лоховская Европа с ее бесполезными «лидерами»
мы возвращаемся к собирательству :mrgreen:
а там и рождаемость вырастет, как в 10 веке до нашей эры
1
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 09:48

  smdtranz написав:Господар Вельзевула

останется столько людей, чтобы была возможность собирать и обрабатывать ресурсы с подконтрольной территории.
полезные ископаемые, сельхоз угодья, леса, рыба в водоемах, ветер, солнце, что там еще… это все, что есть от природы и не требует первичного производства.
города для этого не нужны. только 2-3 города, где будут собираться и тратиться деньги от ресурсов.
как Монголия — есть относительно развитая столица, а все остальное — это пастбища и рудники.
самая низкая плотность населения в мире. 1.5 млн квадратных километров, население как в Киеве. и кацапы не лезут, ибо с другой стороны могущественный Китай, а не лоховская Европа с ее бесполезными «лидерами»
мы возвращаемся к собирательству :mrgreen:
а там и рождаемость вырастет, как в 10 веке до нашей эры

Первое со вторым как-то не сильно стыкуется...
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 10:17

як ви себе почуваєте після душ-кабіни в кабанчику?

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Город умирает не от взрывов.
Город умирает, когда его обслуживание дороже, чем жизнь в нём

Киев- не Алчевск. Сотни тысяч домов, тысячи километров магистралей это десятки лет реконструкции.

К тому же разрушена генерация.

Ну подырынчите вы генераторами пол года, год. Что дальше?

Апокалипсис не наступит. Город медленно будет пустеть


Дык именно это мне и портит настроение с 7 января. Без электричества бизнесам хана.Металлургии хана. Даже офисникам хана :mrgreen:
Останутся селяне, ТЦК и верховна рада (на генераторе). А , еще потужный сделает фото при свечке на фоне запаренной мивины.
Серьезность проблемы я вижу и по воплям в Тредсе, зовущим на помощь архангела Михаила ( это по поводу следующей атаки, в конце недели опять морозы серьезные) , по закрытию разных мелких бизнесов, тупо не выруливающих без света и отопления, но больше всего меня напугала реклама в Инсте каких-то совдеповских душкабин в "кабанчике" с надписью- "гарячий душ в центрі Дніпра-300 гривень".
По моему наконец-то войну и мы почувствуем,а не только пацаны на фронте.

- Як ви себе почуваєте після душ-кабіни в кабанчику?
- Особєнно хорошо пєрвиє три мєсяца.
- А зимою?
- Та скільки тої зими.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 10:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в центрі відчутно зріс тиск в системі водопостачання
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 11:13

_hunter

как раз таки стыкуется. когда ренты с ресурсов хватит на нормальный уровень жизни без беготни и получения 3 образований, когда станет свободнее, экологичнее, люди начнут задумываться над тем, что такой прекрасный мир нужно показать детям. и падение населения прекратится, а то и начнется медленный рост.
а там и до новой индустриализации каких-то 1.5-2 века :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 11:15

  Господар Вельзевула написав: Без электричества бизнесам хана.Металлургии хана. Даже офисникам хана :mrgreen:


дуже примітивне узагальнення. потреби у всіх різні. офісникам та айтішнікам вистачить батарейки на 15 квт, кафешкам та інтернет провайдерам ще плюс генератора. металургія да, але в них зате з транзитом зазвичай все краще, бо генерація поряд (якщо вона жива)

із березня до середини жовтня більшості (крім металургів та інших затратних виробництв) буде вистачати сонця в якості генерації. опалення це більша проблема для людей і її важче вирішити.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 13:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Генераторы, батареи, солнце — это режим выживания, а не развития
Они позволяют не умереть сегодня, но не позволяют строить завтра.
Экономика на костылях не растёт — она ждёт конца.

Нам нужно выжить и пережить эту власть.

Парадоксально, но быстрый крах, шок это новая архитектура
медленная деградация это отток людей, медлннный распад

Власть в такой системе ничего не чинит, она адаптируется, она не обязана пеерестраивать инфраструктуру, живёт на генераторах, охраняется, питается налогами уцелевших.
страна может разваливаться, а управляемость — сохраняться
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 14:18

Сьогодні пригощаємо мешканців району гарячим густим супом – ситним, теплим і по-справжньому домашнім.
Чекаємо вас за адресами:
📍 просп. Валерія Лобановського, 130 — з 16:30
📍 вул. Героїв Маріуполя, 6 — з 16:00
📍 вул. Лятошинського, 26А — з 17:00
📍 вул. Академіка Заболотного, 80 — з 17:30
📍 вул. Академіка Заболотного, 6А — з 17:45
📍 просп. Голосіївський, 3 — з 15:30

Не реклама. World Central Kitchen. Багато від них постів в пейсбуці.
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 14:22

  Бетон написав:Генераторы, батареи, солнце — это режим выживания, а не развития
Они позволяют не умереть сегодня, но не позволяют строить завтра.
Экономика на костылях не растёт — она ждёт конца.

Нам нужно выжить и пережить эту власть.

Парадоксально, но быстрый крах, шок это новая архитектура
медленная деградация это отток людей, медлннный распад

Власть в такой системе ничего не чинит, она адаптируется, она не обязана пеерестраивать инфраструктуру, живёт на генераторах, охраняется, питается налогами уцелевших.
страна может разваливаться, а управляемость — сохраняться


Бетон як ви бачите в подальшому вирішення цієї проблеми ?
Ставити котельну біля кожного будинку ?
Термінов десь будувати нові будинки з генераторами і бомбосховищами а стару панель зносити ?
Інший варіант :?
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 14:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:Бетон як ви бачите в подальшому вирішення цієї проблеми ?
Ставити котельну біля кожного будинку ?
Термінов десь будувати нові будинки з генераторами і бомбосховищами а стару панель зносити ?
Інший варіант


задача уже не решается на чисто техническом уровне
вы вообще потужну чушь написали про терминову перебудову\знесення старої панелі
:)
cколько миллинонов метров советского жилья в Киеве? 50 млн где-то
Ну их и строили 40 лет
Как вы терминово снесете советсие районы и построите на их месте на трехэтажные бараки что вам по вкусу? 1 млн кв м в год средние темпы были

тут решения в совсем другой алоскости
остановка войны даже на самых неприятных условиях
открытие кордонов
смена власти, парадигмы развития, люстрация
снижение роли национальной бюрократии и олигархии, как не справившихся с вызовами ставшими перед Украной
возможно ЗСТ с США поможет перезапустить экономику
ЗСТ США единственная альтенатива экономическому поглощению эрефией
никакой каличный ЕС уже не вытянет эти разрушения
