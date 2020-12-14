Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Примат написав:и что делать в этих селах? Работы там нет, в Киев кататься, сейчас, когда на въездах сумашедшие пробки не очень удобно. Будет просто на шея висеть мертвым грузом, плюс налог платить еще за нее.
Как что? Поставить табуретку, наколоть ножом на стропилах: "тут був Франт"
Bolt написав:Був сьогодня по справах в котельні одного мікрорайону. Розмовляв з чуваком відповідальним за електрику. Короче до котельні підключено 56 будинків, в основному дев"ятиповерхівки і декілька чотирнадцятиповерхівок. Загалом споживання на циркуляцію теплоносія і автоматики котлів - 150кВт.
навеное не всё, в системе ещё есть бойлерные/теплопункты ,промежуточные подкачивающие
Теплопунут больше для распределения, регулировки. Да и то Теплопункты в основном есть где этим озаботилось ОСББ.
Frant написав:У мене 1 (один) знайомий пішки 1 (один) раз піднявся на 25-й поверх. І сказав, що іншим разом, краще його зразу розстріляють, ніж так мучитись
Знову ж, я маю уявлення про організм людини, і його енергетичні витрати, і фізичні здатності. 25-й поверх - це реально докуя для пересічного. Можливо, для альпіністів, інколи норм. Але не 2-3 рази щоденно. Тому казки від 3-х багатирів - вони звучать фальшиво))))
Та просто бухать треба менше
менше казок треба розказувати комусь Не всі мають розряд з альпінізму, і не всім 25 років.
барабашов написав:И это - по нашему Днепрожидовску расскажите - что там в Лофте на Ломаной и Маяке с Небом со светом(график как у всех 9-2-7-3,5?) и прочими плюшками? Тепло там в квартирах откуда? Как то за две недели сплошного бана с момента вырубания столицы наглухо упустил я это от вас.
"Небо", как и "Новодворянский"- это плохие дома для плохих людей ( тут писал много матов на голову их УК, потом потер ) Лофт терпимо, батарейки не хватает, иногда люди пешочком, у кого есть нормальные ИБП-кондерами греются, иногда смыть нечем- тут уже не знаю,как выкручиваются. Может в пакеты и с окон кидают, хз. Маяк сидит с поломанным генератором. Батареек хватает только на отопление. На воду даже не хватает, лифты по графику, а графика 5,5 часа в сутки, из них 3-ночью. Просто апофеос тупости, ввалить столько бабла и так страдать. Ну там и живет сейчас 4 калеки, зачем- не понимаю. Маршалл на генераторе выживает. Свет рубят всем им нещадно. Короче, вся блатота натыкана мордой в говно, любой хрущ с газом и ЦО выносит их влегкую, при том что я лично испытываю омерзение к вторичке. В общем зима 2026 лично мне показала идиотизм концепции коллективного жилья выше одного этажа вверх. А сколько зим впереди, можно только догадываться.
Для кращого розуміння ситуації, будинки української Ыліти: https://birdinflight.com/reportage-uk/2 ... -kyiv.html "Я очікувала побачити пишні композиції зі штор, мармур, граніт, венеційську штукатурку з перламутровим блиском — і все це було. Але виявилося, що з ними сусідять пінопластова ліпнина, ДСП і простецька імітація каменю.
Особливо мене здивували хитромудрі стелі, зроблені з банального гіпсокартону. У середовищі дизайнерів таке прикрашення давно висміюють — і мені здавалося, воно залишилося тільки в «євроремонтних» квартирах під здачу на OLX. Але в елітних київських особняках гіпсокартоном імітують що завгодно, від класичних кесонів до куполів і готичних склепінь."
я ж не спорю , просто там насосы не меньше чем в котельной(и работают от ЭЭ) и они не ОСББ а комунальна власність , это звенья одной цепи а вот на входе в дом да, ОСББ или УК, но !!! в платёжке за отопление указано КП и ему же за содержание сетей отдельной строкой круглогодично