RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12708127091271012711
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 14:48

  Frant написав:
  Hotab написав:Енергетичні витрати там невеликі. Просто 5 хвилин всього, якщо не відпочивати.
Якщо вашому знайомому 70 років - все може бути.
В 48 на 23-й забігається на лайті

За останній рік, ціни на оренду квартир в клятих "хрущах" - суттєво виросли, тоді як верхніх поверхів 25-поверхівок - чомусь зменшились. Очевидно, хитрозроблений нароТ щось зрозумів?

не читайте советские газеты с утра(С)
в нормальных ЖК генераторы или батареи на отопление(газовое), лифт ,подкачка воды,проблема в том что 2-3 часа не хватает зарядить на 100 батареи и тогда в приоритете отопление

п.с. я бы, если уж прям сильно не прижало , никогда бы не жил в хрущёвке , от амбре обоссаных углов четырёхлапыми и двуногими и прочих запахов меня выворачивает

п.с.шо вспомнил , пришлось пожить в нескольких хрущёвках столицы мордора , там чисто и нету этой вони
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 29 січ, 2026 14:53, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4567
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:14

я без бинокля каждый Божий день бачу сорок ,ворон , перепёлок з горобцями и ещё неизвестными мне мелкими пернатыми , где они спят? и ещё сова часто прилетает и сидит на доме мониторит мышей и эффективно, в гараж больше не залазят на зиму
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4567
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 15:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  Hotab написав:Енергетичні витрати там невеликі. Просто 5 хвилин всього, якщо не відпочивати.
Якщо вашому знайомому 70 років - все може бути.
В 48 на 23-й забігається на лайті

За останній рік, ціни на оренду квартир в клятих "хрущах" - суттєво виросли, тоді як верхніх поверхів 25-поверхівок - чомусь зменшились. Очевидно, хитрозроблений нароТ щось зрозумів?

Куропатки в снігу ночують. Риють нори і там сидять, при -20С. Зграйками по 5-10 штук, щоб тепліше було. І люди так можуть, але чомусь не роблять. Чому?
Ну-ну, наскільки зменшились?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37290
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8292 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 16:50



В Харкові проблем з чищенням доріг від ожеледиці не має.
Чому в Київі проблеми ?
Востаннє редагувалось Хомякоид в П'ят 30 січ, 2026 04:24, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2772
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3174 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:18

  Vadim_ написав:
  Bolt написав:
  Vadim_ написав:навеное не всё, в системе ещё есть бойлерные/теплопункты ,промежуточные подкачивающие


Теплопунут больше для распределения, регулировки. Да и то Теплопункты в основном есть где этим озаботилось ОСББ.

я ж не спорю , просто там насосы не меньше чем в котельной(и работают от ЭЭ) и они не ОСББ а комунальна власність , это звенья одной цепи а вот на входе в дом да, ОСББ или УК, но !!! в платёжке за отопление указано КП и ему же за содержание сетей отдельной строкой круглогодично

Если бы в ТП стоял насос как в котельной, то там целый дом хрен бы по ночам спал. 😎
Bolt
 
Повідомлень: 3836
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 19:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Обстрела не будет.
Всё будет нормально
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5971
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
 
4
2
2
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 20:16

  Бетон написав:Обстрела не будет.
Всё будет нормально

Зуб даешь ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13232
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 22:35

  Бетон написав:Я в четверг 8 раз поднимался на 10 этаж за вещами.
Сейчас без машины, каршеринг юзаю. Прохожу 1.5 км за 15 минут, в зависимости, где стоит авто. Год назад мне казалось ужасом жизнь без авто.
Привыкнешь ко всему. Спать на Бетоне привыкнешь.


Пардон братка, не мое. Я больше по дивчинам + женат.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1215
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 08:56

  pesikot написав:
  Бетон написав:Обстрела не будет.
Всё будет нормально

Зуб даешь ? )

Вовчик уже за меня впрягся
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5971
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
 
4
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 09:02

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Я в четверг 8 раз поднимался на 10 этаж за вещами.
Сейчас без машины, каршеринг юзаю. Прохожу 1.5 км за 15 минут, в зависимости, где стоит авто. Год назад мне казалось ужасом жизнь без авто.
Привыкнешь ко всему. Спать на Бетоне привыкнешь.


Пардон братка, не мое. Я больше по дивчинам + женат.

С просоня прочиталось, "я больше по диванчикам+женат" 😺
Bolt
 
Повідомлень: 3836
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12708127091271012711
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25356 17486514
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 січ, 2026 18:52
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6870833
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 88906
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.