Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 січ, 2026 14:48
Frant написав: Hotab написав:
Енергетичні витрати там невеликі. Просто 5 хвилин всього, якщо не відпочивати.
Якщо вашому знайомому 70 років - все може бути.
В 48 на 23-й забігається на лайті
За останній рік, ціни на оренду квартир в клятих "хрущах" - суттєво виросли, тоді як верхніх поверхів 25-поверхівок - чомусь зменшились.
Очевидно, хитрозроблений нароТ щось зрозумів?
не читайте советские газеты с утра(С)
в нормальных ЖК генераторы или батареи на отопление(газовое), лифт ,подкачка воды,проблема в том что 2-3 часа не хватает зарядить на 100 батареи и тогда в приоритете отопление
п.с. я бы, если уж прям сильно не прижало , никогда бы не жил в хрущёвке , от амбре обоссаных углов четырёхлапыми и двуногими и прочих запахов меня выворачивает
п.с.шо вспомнил , пришлось пожить в нескольких хрущёвках столицы мордора , там чисто и нету этой вони
Vadim_
Профіль
-
-
Додано: Чет 29 січ, 2026 15:22
Frant написав: Hotab написав:
Енергетичні витрати там невеликі. Просто 5 хвилин всього, якщо не відпочивати.
Якщо вашому знайомому 70 років - все може бути.
В 48 на 23-й забігається на лайті
За останній рік, ціни на оренду квартир в клятих "хрущах" - суттєво виросли, тоді як верхніх поверхів 25-поверхівок - чомусь зменшились. Очевидно, хитрозроблений нароТ щось зрозумів?
Куропатки в снігу ночують. Риють нори і там сидять, при -20С. Зграйками по 5-10 штук, щоб тепліше було. І люди так можуть, але чомусь не роблять. Чому?
Ну-ну, наскільки зменшились?
Faceless
Додано: Чет 29 січ, 2026 16:50
В Харкові проблем з чищенням доріг від ожеледиці не має.
Чому в Київі проблеми ?
Хомякоид
Додано: Чет 29 січ, 2026 17:18
Vadim_ написав: Bolt написав: Vadim_ написав:
навеное не всё, в системе ещё есть бойлерные/теплопункты ,промежуточные подкачивающие
Теплопунут больше для распределения, регулировки
. Да и то Теплопункты в основном есть где этим озаботилось ОСББ.
я ж не спорю , просто там насосы не меньше чем в котельной(и работают от ЭЭ) и они не ОСББ а комунальна власність , это звенья одной цепи а вот на входе в дом да, ОСББ или УК, но !!! в платёжке за отопление указано КП и ему же за содержание сетей отдельной строкой круглогодично
Если бы в ТП стоял насос как в котельной, то там целый дом хрен бы по ночам спал. 😎
Bolt
Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:08
Vadim_ написав:
вспомнил , пришлось пожить в нескольких хрущёвках столицы мордора , там чисто и нету этой вони
Да ладно, там же Обама все подъезды обделал
Или Вы ещё до Обамы там были?
maniachello
Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:17
Цены начнут падать тогда, когда до большинства дойдет, что это не совпадение, а новая реальность. Что трощить будут каждую зиму, что ничего не поменяется.
Пока мы наблюдаем стадию "дві-три неділі".
Господар Вельзевула
Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:24
maniachello написав: Vadim_ написав:
вспомнил , пришлось пожить в нескольких хрущёвках столицы мордора , там чисто и нету этой вони
Да ладно, там же Обама все подъезды обделал
Или Вы ещё до Обамы там были?
1993
Vadim_
Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:40
Господар Вельзевула написав:
Цены начнут падать тогда, когда до большинства дойдет, что это не совпадение, а новая реальность. Что трощить будут каждую зиму, что ничего не поменяется.
Пока мы наблюдаем стадию "дві-три неділі".
Я сам люблю давати апокаліптичні прогнози (ОШ і ЯЗ), але саме це - дурня. Питання зараз в тому коли відновлять генерацію і електропостачання після закінчення бойових дій і де буде сенс взагалі його відновлювати. Але якщо йдеться про Києв - тут все відновлять достатньо швидко. Скільки там часу потрбно на будівництво атомної станції? 1-1.5 року? Плюс екологічно чисті сміттєспалювальні заводи нарешті побудують в кожному районі міста.
airmax78
