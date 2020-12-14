|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:58
Faceless написав:
Frant написав:За останній рік, ціни на оренду квартир в клятих "хрущах" - суттєво виросли, тоді як верхніх поверхів 25-поверхівок - чомусь зменшились. Очевидно, хитрозроблений нароТ щось зрозумів?
Куропатки в снігу ночують. Риють нори і там сидять, при -20С. Зграйками по 5-10 штук, щоб тепліше було. І люди так можуть, але чомусь не роблять. Чому?
Ну-ну, наскільки зменшились?
из личного опыта
пришлось пересдавать как раз на НГ, 22й этаж, нормальный дом со всеми приблудами типа инверторы на лифты и воду/отопление
время экспозиции АЖ 9 дней, сдана со второго просмотра(первые решили подумать), ценник + 9,5% и это в самый жесткий несезон...
но в альтернативном Киеве Франта цены все падают и падают...
Додано: П'ят 30 січ, 2026 18:59
airmax78 написав: Господар Вельзевула написав:
Цены начнут падать тогда, когда до большинства дойдет, что это не совпадение, а новая реальность. Что трощить будут каждую зиму, что ничего не поменяется.
Пока мы наблюдаем стадию "дві-три неділі".
...... Скільки там часу потрбно на будівництво атомної станції? 1-1.5 року? ......
В какой стране?.. - в Штатах в 70х годах где-то за 15 строили. Из недавних запусков - Vogtle 3/4 - 10 лет.
В Молдове - так даже и не начали. В Польше - вроде как начали, но план окончания - 36й...
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:01
_hunter написав: airmax78 написав: Господар Вельзевула написав:
Цены начнут падать тогда, когда до большинства дойдет, что это не совпадение, а новая реальность. Что трощить будут каждую зиму, что ничего не поменяется.
Пока мы наблюдаем стадию "дві-три неділі".
...... Скільки там часу потрбно на будівництво атомної станції? 1-1.5 року? ......
В какой стране?.. - в Штатах в 70х годах где-то за 15 строили. Из недавних запусков - Vogtle 3/4 - 10 лет.
В Молдове - так даже и не начали. В Польше - вроде как начали, но план окончания - 36й...
Тоді розконсервують ЧАЕС. Там 2-3 тижні і вона працюватиме. Кацапи ж не просто так її захопили в лютому 22го. Розуміли що то є наш скритий потенціал. Готові були боронити її сидячі в радиоактивних окопах.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:04
Та і з ЗАЕС думаю вичавлять кацапів. Буде в нас знову надлишок електроенергії. Знову доведеться акцизи та мита на елктромобілі прибирати.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:14
airmax78 написав: _hunter написав: airmax78 написав:
...... Скільки там часу потрбно на будівництво атомної станції? 1-1.5 року? ......
В какой стране?.. - в Штатах в 70х годах где-то за 15 строили. Из недавних запусков - Vogtle 3/4 - 10 лет.
В Молдове - так даже и не начали. В Польше - вроде как начали, но план окончания - 36й...
Тоді розконсервують ЧАЕС. Там 2-3 тижні і вона працюватиме. Кацапи ж не просто так її захопили в лютому 22го. Розуміли що то є наш скритий потенціал. Готові були боронити її сидячі в радиоактивних окопах.
Я начинаю подозревать, что это какой-то тонкий сарказм? - японцы Фукусиму только в том году запустили повторно (а тряхнуло их - в 11м)...
Востаннє редагувалось _hunter
в П'ят 30 січ, 2026 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:14
airmax78 написав:
Та і з ЗАЕС думаю вичавлять кацапів. Буде в нас знову надлишок електроенергії. Знову доведеться акцизи та мита на елктромобілі прибирати.
Кто?
зеленский с миндичами, юзиками и бакановыми????
Это специалисты по деструкции и проепам.
Про Запорожскую АЭС - рекомендую забыть. Навсегда!
Впрочем, все это наследие совка - не надо потужной аграрной державе!
Главное - пшеница и олия, чтоб были. Будут ОЭС - олийные электростанции. Уже строятся, в тайне!
