Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Та і з ЗАЕС думаю вичавлять кацапів. Буде в нас знову надлишок електроенергії. Знову доведеться акцизи та мита на елктромобілі прибирати.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:14
Я начинаю подозревать, что это какой-то тонкий сарказм? - японцы Фукусиму только в том году запустили повторно (а тряхнуло их - в 11м)...
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 30 січ, 2026 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 20:18
дешевше і швидше
думаю, столицю перенести у Вінницю буде дешевше і швидше
Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:10
Вот и первая статистика.
Посмотрим что будет после печального 1 февраля и какие цифры будут осенью.
Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:30
у Бучі зріс
у Бучі він зріс на 1%
Додано: Суб 31 січ, 2026 11:56
звісно, зе- з своїми єрмаками, міндичами, шуфричами, бакановими і татаровими, швидко відіб,є і запоріжську АЕС, і Маріуполь, і Крим!
_____________
Що тут неначе нікого немає?
Всі поховались в сніг, як куропатки?
Де СРСРівский спадок?
Де дешева електроенергія?
Де надлишок кваліфікованого населення, було ж 52 млн в 1992 році???
Де байки про дАражай????
Про київські бетонні 25-поверхові паралелепіпеди, які є кращим в світі інвестиційним інструментом?
