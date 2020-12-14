RSS
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 16:43

  Frant написав:
  kingkongovets написав:Будинок — це маленька держава.
І якщо нею не керувати — вона розвалюється.»

Потрібно масштабувати досвід і практиику зе-команди і його "слуг". Вони молодці, вельми грамотні управлінці! Слід на всі міністерські посади назначити дівок-торговок, репродуктивного віку. Вони виведуть нас до перемоги!

  airmax78 написав:Та і з ЗАЕС думаю вичавлять кацапів. Буде в нас знову надлишок електроенергії. Знову доведеться акцизи та мита на елктромобілі прибирати.

звісно, зе- з своїми єрмаками, міндичами, шуфричами, бакановими і татаровими, швидко відіб,є і запоріжську АЕС, і Маріуполь, і Крим!
Треба дати їм ще ресурси і ще 7 (сім) років при владі!

_____________

Що тут неначе нікого немає?
Всі поховались в сніг, як куропатки?
Де СРСРівский спадок?
Де дешева електроенергія? :mrgreen:
Де надлишок кваліфікованого населення, було ж 52 млн в 1992 році??? :mrgreen:
Де байки про дАражай????
Про київські бетонні 25-поверхові паралелепіпеди, які є кращим в світі інвестиційним інструментом? :mrgreen:

Я предупреждал местных недоучек, что на электрогенераторах экономика долго не протянет. Не верили. Принцип Данинга-Крюгера в действии. :twisted:

Вы вылавливаете инженеров на убой. Сами говно своё чините
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 16:59

Чому Франта досі не арештували?
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 17:16

  Investor_K написав:Чому Франта досі не арештували?


Потому что пока у нас можно называть вещи своими именами, что он, собственно и делает, правда не совсем в той теме.
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 17:46

  Хомякоид написав:Перекличка. В кого є світло ?

Отримав завдання від товарища майора ? ))
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 17:50

  Бетон написав:не дали головам ні ресурсів, ні захисту, ні реальних механізмів підтримки. Замість системи виживання. Замість системи самодіяльність.
Там, де люди змогли організуватися — будинок вистояв. Там, де ні — замерзли напірні, каналья.

Той, хто хоче чимось поуправляти, нехай спробує як цей голова - почне з ОСББ.

Скільки емоцій, скільки емоцій ... замість справ ...

От приклад, як люди організувались і це не система виживання, це система життезабезпечення

Але Бетону, все одно чогось не додали. Бідося наша
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 17:59

  Investor_K написав:Чому Франта досі не арештували?

Таких франтів в Києві десятки як не сотні тисяч)
Самі скоро здохнуть)
