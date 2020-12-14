|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 05 лют, 2026 14:38
Примат написав: kingkongovets написав:
хлопці, йдіть на фб Шуляк і пишіть все це їй
я лише хотів звернути увагу лендлордів на те що їх скоро таки загонять в фіскальне стойло і питання лише на яких саме умовах
каким образом, накидайте пару вариантов
уточніть питання, яким чином що саме?
Додано: Чет 05 лют, 2026 14:41
Примат написав:Собственник получит своё, что с налогами, что без.
це в ідеалі так, а в реальному житті ринок і попит важливіші ніж забаганки горе інвесторів, занадто повіривших в себе
Додано: Чет 05 лют, 2026 14:41
kingkongovets написав:
уточніть питання, яким чином що саме?
Стимулировать собственника сдавать официально с оплатой всех налогов.
Повторюсь, пусть налоги платит тот, кто снимает, так как в любом случае именно он их заплатит либо напрямую, либо через повышенную стоимость аренды на сумму налогов.
Примат написав: kingkongovets написав:
уточніть питання, яким чином що саме?
Стимулировать собственника сдавать официально с оплатой всех налогов.
Повторюсь, пусть налоги платит тот, кто снимает, так как в любом случае именно он их заплатит либо напрямую, либо через повышенную стоимость аренды на сумму налогов.
варіантів в наш цифровий час овердокуя, але я вже теж тут писав, що ця реформа скоріш за все торкнеться ще й ріелторів і їх зобовʼяжуть надавати статистику по закритим угодам в фіскальні органи, поставити лендлордів раком загрозою чималих штрафів, трохи зменшити податок (до 15%, наприклад) - і будуть платити як зайчики
Примат написав:Faceless взможно, но в нашей стране легко пробивается кто есть кто, в конечном итоге за всё (+налоги) заплатит тот, кто арендует. Собственник получит своё, что с налогами, что без.
Це теж ілюзія, бо ринок є ринок. Оренда дійсно може зрости, але посунутись все одно доведеться обом сторонам
І не зрозумів, що ви мали на увазі під "пробивається"? Нащо комусь щось пробивати? Чи ви про контрольні закупи? Як ви збираєтесь пробивати особу що прийшла на перегляд?
Примат написав: kingkongovets написав:
уточніть питання, яким чином що саме?
Стимулировать собственника сдавать официально с оплатой всех налогов.
Повторюсь, пусть налоги платит тот, кто снимает, так как в любом случае именно он их заплатит либо напрямую, либо через повышенную стоимость аренды на сумму налогов.
а как быть с теми работниками которые делали ремонт, грузчики и брали наликом , как это обилетить хотят и как все эти расходы ленлорда включить в налоги ?
п.с.казино легализовать не хотят , проституцию , наркотики? а там обороты поболее
kingkongovets написав:
хлопці, йдіть на фб Шуляк і пишіть все це їй
я лише хотів звернути увагу лендлордів на те що їх скоро таки загонять в фіскальне стойло і питання лише на яких саме умовах
В Европе до трети рынка в тени. И там налоги кратно меньше.
Будет налог как в Польше 8.5%, будут платить. Будет 23% - никто не будет.
Уже загоняли в стойло
kingkongovets написав:
а я давно попереджав, а ви не вірили:
Олена Шуляк: Виведення ринку оренди житла з тіні потребує змін до Податкового кодексу
В Україні понад 90% ринку оренди житла перебуває в «сірій зоні». Основна причина — високі податки для тих, хто здає квартири: 18% ПДФО та 5% військового збору.
Про це заявила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.
«Питання стосовно того, як вивести ринок оренди житла з тіні, є нагальним. Станом на сьогодні більше ніж 90% всього ринку оренди житла перебуває в сірій зоні. Основна причина — це досить великі податки. 23% від свого доходу, який ти отримуєш за здачу в оренду квартири, ти повинен заплатити державі», – пояснила Олена Шуляк.
За її словами, навіть нещодавні ініціативи уряду не змогли стимулювати прозорий ринок.
«Міністерство соціальної політики запровадило компенсацію для тих, хто здає квартири переселенцям, але статистика дуже низька. Люди не хочуть здавати офіційно, бо потрібно сплачувати податки», – зауважила народна депутатка.
Як зазначила Олена Шуляк, ухвалення тільки закону про житлову реформу недостатньо.
«Ми говоримо про те, що потрібно буде вносити зміни до Податкового кодексу і знайти баланс в оподаткуванні, коли ті, хто хочуть здавати в оренду офіційно, готові платити податок. А ті, хто беруть житло, також прагнуть, щоб це була офіційна угода, яка захищає їхні права», – уточнила Олена Шуляк.
Вона нагадала, що ухвалені зміни вже передбачають скасування застарілого Житлового кодексу та приватизації, створення соціального фонду житла та справжнього службового житла.
«Так схеми, коли в людини вже 5 квартир, але вона все одно приватизовує й продає, мають залишитися в минулому. Наступні кроки — закон про соціальне житло, закон про управління житловим фондом і зміни до Податкового кодексу», – сказала Шуляк.
Реформа житлової політики, зауважила парламентарка, орієнтована на різні категорії українців.
«Економічно активна родина обере єОселю та іпотеку. Родина з невеликим доходом скористається соціальним житлом. Молоді спеціалісти зможуть отримати службове житло на час роботи. Тобто модель житла враховуватиме потреби кожної сім’ї», – акцентувала Олена Шуляк.
Також, зазначила вона, в законопроєкті вперше закріплені стандарти якості житла.
«Дуже добре, що чітко визначено — будь-яке житло, соціальне, службове чи приватне повинно відповідати стандартам споживчої якості. Вони включатимуть доступність, безбар’єрність та енергоефективність. Це буде сучасне житло, яке мріє мати кожен українець для гідного життя», – підсумувала Олена Шуляк.
в Польщі або "ришалт" (фіксований податок на орендний дохід) 8.5%, або звиклий ПДФО 19% але з можливістю зменшення податкової бази на витрати (напр. квартирант платить орендодавцю, а той далі робить різні виплати за комуналь, ремонти та покращання житла)
Faceless написав:
Примат написав:Faceless взможно, но в нашей стране легко пробивается кто есть кто, в конечном итоге за всё (+налоги) заплатит тот, кто арендует. Собственник получит своё, что с налогами, что без.
Це теж ілюзія, бо ринок є ринок. Оренда дійсно може зрости, але посунутись все одно доведеться обом сторонам
І не зрозумів, що ви мали на увазі під "пробивається"? Нащо комусь щось пробивати? Чи ви про контрольні закупи? Як ви збираєтесь пробивати особу що прийшла на перегляд?
в супермаркеті сильно "посувається ціна" із ПДВ відносно "базарної"?
Бетон
а 8.5% зачем платить?
ну с 20к отдай 1700. так мало того, еще ж куча гемора будет, принеси то, покажи сё, а почему 20, а нет ли тени, не занижено ли в договоре и тд
считать как с продажей от нормативной оценки? и типа что больше те цифры и брать?
в то же время за нал — мороки 0, никто реально заниматься этим не будет и что-то доказывать
тут вон долги по коммуналке в миллиардах долларов и взыскивать никто не собирается.
у нужденних і соціально незахищених деньги на пиво и сигареты всегда есть, а за свет и воду — нет, дорага, влада обідрала до нитки
