Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
kingkongovets написав:зи: фіскали ж можуть і за останні надцять рочків донарахувати льохко, знайшовши стареньку обʼяву про оренду і знявши покази в консьержки та пари сусідів, а потім арешт на майно і свалу нема
ну максимум 3 года. в украинских реалиях это что-то фантастическое. теневой рынок труда куда проще прикрыть, зафиксировав факт работы человека. или разницы между фактической и официальной зарплатами. тем не менее, он существует. и никому не уперлось ходить по ресторанам и спрашивать, что вы тут делаете. а здесь неприкосновенность жилья все таки.
то есть как обычно — большие конторы и инвесторы будут платить налоги и сейчас их платят, сдавая через фоп 3 группы. а бабкам с одной квартирой это не надо
особисто я бачу, що технічно це зробити нема ніяких проблем при наявністі законодавчої бази
а значить це колись буде зроблено і судячи з усього раніше ніж багато хто гадав
до речі не бачу тут нічого аморального, податки треба платити
Бетон написав:Будет налог как в Польше 8.5%, будут платить. Будет 23% - никто не будет. Уже загоняли в стойло
тебе ще ніхто в житті нікуди толком на загоняв а ти вже обісрав усі штанці і ссиш зайвий раз на вулицю вийти
я прекрасно памʼятаю, наприклад, як колись одним законом хлопнули усіх контрабасистів, які ввозили в Україну імпортний алкоголь - ввели акцизні марки і все миттєво закінчилось
те ж саме чекає і ринок оренди, будуйте свої плани з урахуванняи цього щоб потім знов не рюмсати що «злочинна влада нищить законний бізнес»
Я не здаю нічого в Україні.
Для загону треба бути хоча б близько на рівні інтелектуально з тими, кого збираються загонити
Різниця між акцизним контролем на кордоні, де все легко контролюється і мільйонами договорів всередині країни? Ніхто нікого не загонить. Все буде так, як будуть диктувати арендодавці і ніяких планів ніхто перебудовувати не буде. Буде так: Або арендодавцям вигідно і комфортно, або всі потуги влади підуть у сміття
Для загону треба бути хоча б близько на рівні інтелектуально з тими, кого збираються загонити
Різниця між акцизним контролем на кордоні, де все легко контролюється і мільйонами договорів всередині країни? Ніхто нікого не загонить. Все буде так, як будуть диктувати арендодавці і ніяких планів ніхто перебудовувати не буде. Буде так: Або арендодавцям вигідно і комфортно, або всі потуги влади підуть у сміття
тебе не зрозумієш - то здаєш, то не здаєш, то робиш ремонти на продаж, то скавчиш що цей бізнес вмер
щодо «інтелекта лендлордів» - краще не сміши ото, переважна більшість з них - дебіли без власних думок і загнати їх в стойло, попередньо добре налякавши - як два пальця об асфальт,
зи: бетон, контрабасисти алкоголем мали на порядки міцніші яйця ніж нинішні ссикливі лендлорди, які однаково бояться і тцк і переплисти тису, вони теж заспокоювали один одного що нарід, звикший до імпортного алкоголю вже ніколи не повернеться до власних виробникіа - але ж ніхєра вони не вгадали і справи тут далеко не в контролі на кордоні, не верзи ділетантської маячні - як я вже казав при бажання спалити чорного лендлорда - це просто пара дрібниць і бажаючих стучати і давати покази буде більш ніж достатньо, повір)