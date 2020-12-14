RSS
  #<1 ... 12719127201272112722>
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 23:25

  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:типичній украинский беспредел
… при типових українських оверприбутках, від яких лізуть на лоба очі у іноземців

бізнес - це завжди в першу чергу ризик, а вже потім усе інше

В кого оверприбутки?
В тих хто з котловану до ляльки однушки за кілька років домучив із нашими трідварастамт виконавцями???
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 23:47

будем вірить Прохожому

  gonchik74 написав:
  kingkongovets написав:Адресний перелік будинків у Дарницькому та Дніпровському районах, де відсутнє теплопостачання через пошкодження Дарницької ТЕЦ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true

Глянув на мапі. Сонячна рівʼєра і Рівʼєра ріверсайд не мали власної котельні? Квартири по триста тисяч стали купою мерзлого бетону?


будем вірить Прохожому, якщо це "нормальні дома"

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Но учитывая, что у знакомых в Киеве в доме на несколько сот квартир не смогли решить вопрос с запиткой насоса теплопункта (до него тепло подается, но без насоса оно не идет в дом), то это не решаемо.

кто не смог решить?
жлобы по 1-2кгрн зажали
уверены что Кличко должен прийти и сделать?
в нормальных домах все эти "проблемы" давно уже решены)
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 08:57

  kingkongovets написав:
Примат написав:Стимулировать собственника сдавать официально с оплатой всех налогов.
Повторюсь, пусть налоги платит тот, кто снимает, так как в любом случае именно он их заплатит либо напрямую, либо через повышенную стоимость аренды на сумму налогов.
варіантів в наш цифровий час овердокуя, але я вже теж тут писав, що ця реформа скоріш за все торкнеться ще й ріелторів і їх зобовʼяжуть надавати статистику по закритим угодам в фіскальні органи, поставити лендлордів раком загрозою чималих штрафів, трохи зменшити податок (до 15%, наприклад) - і будуть платити як зайчики

Характерный пост, красочно показывающий уровень мышления Кингконговца. Человек живет в своем придуманном мире, где Кличко хороший мэр(и что от него вообще что-то зависит), где он сам, Кингконговец есть талантливый управленец своим имуществом(а не просто нахапал в 90-е и сейчас уже все идет само собой, т.к. практически невозможно упасть, имея некоторый уровень дохода от ранее купленного, "деньги к деньгам сами липнут").
Вернемся к налогам по аренде. Аренда жилой недвижимости частным лицам - никто даже и пытаться не будет "раком ставити", потому что это в принципе невозможно, но сильно хлопотно при попытках это сделать. Будет просто существовать(как и сейчас существует) отдельный сегмент арендодателей - "для тех арендаторов, кому нужны документы по аренде".
Как себе вообще представляют умники "контрольную закупку"???
Ну если там это сдается дворец и пришла заказуха именно на этого "клиента", то налоговики и могу провести некую спецоперацию. А если это рядовая однуха на Теремках? Налоговику выдадут для "контрольной закупки" 30-40 тыс грн для оплаты первого и последнего месяца? И потом еще выпишут командировку на месяц, чтоб он сидел в этой квартире и изображал жильца? И даже если это сделать, то как быть, если арендодатель вдруг заподозрил и отчитался в налоговую как физлицо? Пропали 40тыс грн и месяц работы?
При "постановке раком" никакие опросы соседей тут не решают - нужен факт оплаты, который ой как нелегко доказать.
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 09:53

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ти диви як у наших диванних антикорупціонерів підгоріло від перспективи почати сплачувати податки з оренди

точно як діти малі, впевнені що їх постійно будуть в дупу цілувати і все пробачати

нажаль чомусь скрін Гетьманцева прикріпити не можу, тому просто наведу його недавню цитату:
«Економіка вичерпала можливості для збільшення податкових надзоджень»

а тут раптом і запонопроєкт Шуляк

а наші теоретики спочатку саркастопедують на форумах що це неможливо, а коли їх укриють починають нити і бідкатись, бо навіть з мінімальним податковим навантаженням прибутковість їхнього «орендного бізнеса» одразу піде по жіночій справі
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:07

  kingkongovets написав:ти диви як у наших диванних антикорупціонерів підгоріло від перспективи почати сплачувати податки з оренди

точно як діти малі, впевнені що їх постійно будуть в дупу цілувати і все пробачати

нажаль чомусь скрін Гетьманцева прикріпити не можу, тому просто наведу його недавню цитату:
«Економіка вичерпала можливості для збільшення податкових надзоджень»

а тут раптом і запонопроєкт Шуляк

а наші теоретики спочатку саркастопедують на форумах що це неможливо, а коли їх укриють починають нити і бідкатись, бо навіть з мінімальним податковим навантаженням прибутковість їхнього «орендного бізнеса» одразу піде по жіночій справі

Скінчиться нічим, як і податок з продажів через ОЛХ
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:Как себе вообще представляют умники "контрольную закупку"???
Ну если там это сдается дворец и пришла заказуха именно на этого "клиента", то налоговики и могу провести некую спецоперацию. А если это рядовая однуха на Теремках? Налоговику выдадут для "контрольной закупки" 30-40 тыс грн для оплаты первого и последнего месяца? И потом еще выпишут командировку на месяц, чтоб он сидел в этой квартире и изображал жильца? И даже если это сделать, то как быть, если арендодатель вдруг заподозрил и отчитался в налоговую как физлицо? Пропали 40тыс грн и месяц работы?
При "постановке раком" никакие опросы соседей тут не решают - нужен факт оплаты, который ой как нелегко доказать.

Контрольна закупка не обовʼязково передбачає кінцеве укладення угоди. Вибирається рандомно обʼява, на неї приходить представник податкової, дивиться, розпитує як звичайний орендар, уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки, вони це люблять. Можна звісно судитися відносно того, за який період не сплачені податки, але з цього моменту це вже неважливо.
Якщо орендодавець щось запідозрить як ви кажете, за попередні періоди подавати декларацію вже пізно, ну і власне якщо й так, проблеми немає, мети досягнуто, і ніяких витрат зайвих не буде
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Bolt написав:
  kingkongovets написав:ти диви як у наших диванних антикорупціонерів підгоріло від перспективи почати сплачувати податки з оренди

точно як діти малі, впевнені що їх постійно будуть в дупу цілувати і все пробачати

нажаль чомусь скрін Гетьманцева прикріпити не можу, тому просто наведу його недавню цитату:
«Економіка вичерпала можливості для збільшення податкових надзоджень»

а тут раптом і запонопроєкт Шуляк

а наші теоретики спочатку саркастопедують на форумах що це неможливо, а коли їх укриють починають нити і бідкатись, бо навіть з мінімальним податковим навантаженням прибутковість їхнього «орендного бізнеса» одразу піде по жіночій справі

Скінчиться нічим, як і податок з продажів через ОЛХ
Так ту ініціативу ніби так і не вводили, і найголовніше, згідно з ПК це зобовʼязання і так існує, нічого нового немає
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:12

  Damien написав:
  kingkongovets написав:
Примат написав:Стимулировать собственника сдавать официально с оплатой всех налогов.
Повторюсь, пусть налоги платит тот, кто снимает, так как в любом случае именно он их заплатит либо напрямую, либо через повышенную стоимость аренды на сумму налогов.
варіантів в наш цифровий час овердокуя, але я вже теж тут писав, що ця реформа скоріш за все торкнеться ще й ріелторів і їх зобовʼяжуть надавати статистику по закритим угодам в фіскальні органи, поставити лендлордів раком загрозою чималих штрафів, трохи зменшити податок (до 15%, наприклад) - і будуть платити як зайчики

Характерный пост, красочно показывающий уровень мышления Кингконговца. Человек живет в своем придуманном мире, где Кличко хороший мэр(и что от него вообще что-то зависит), где он сам, Кингконговец есть талантливый управленец своим имуществом(а не просто нахапал в 90-е и сейчас уже все идет само собой, т.к. практически невозможно упасть, имея некоторый уровень дохода от ранее купленного, "деньги к деньгам сами липнут").
Вернемся к налогам по аренде. Аренда жилой недвижимости частным лицам - никто даже и пытаться не будет "раком ставити", потому что это в принципе невозможно, но сильно хлопотно при попытках это сделать. Будет просто существовать(как и сейчас существует) отдельный сегмент арендодателей - "для тех арендаторов, кому нужны документы по аренде".
Как себе вообще представляют умники "контрольную закупку"???
.

Приблизительно вот так и с таким же результатом😎
https://youtu.be/6esrS4O0sPI?si=3wq1tqF_VUR1QMt8
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:19

  Faceless написав:
Bolt написав:
  kingkongovets написав:ти диви як у наших диванних антикорупціонерів підгоріло від перспективи почати сплачувати податки з оренди

точно як діти малі, впевнені що їх постійно будуть в дупу цілувати і все пробачати

нажаль чомусь скрін Гетьманцева прикріпити не можу, тому просто наведу його недавню цитату:
«Економіка вичерпала можливості для збільшення податкових надзоджень»

а тут раптом і запонопроєкт Шуляк

а наші теоретики спочатку саркастопедують на форумах що це неможливо, а коли їх укриють починають нити і бідкатись, бо навіть з мінімальним податковим навантаженням прибутковість їхнього «орендного бізнеса» одразу піде по жіночій справі

Скінчиться нічим, як і податок з продажів через ОЛХ
Так ту ініціативу ніби так і не вводили, і найголовніше, згідно з ПК це зобовʼязання і так існує, нічого нового немає

Що саме існує? Більше 3-х продажів в рік реєструвати ФОПа, чи сплачувати податок (18+5)% Мені брат з Данії барахла різного передав, я вже через ЛОХа майже на 10 продав, і ще думаю на 15-20 кг буде.
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:31

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Bolt написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:[quote="5929876:kingkongovets"]ти диви як у наших диванних антикорупціонерів підгоріло від перспективи почати сплачувати податки з оренди

точно як діти малі, впевнені що їх постійно будуть в дупу цілувати і все пробачати

нажаль чомусь скрін Гетьманцева прикріпити не можу, тому просто наведу його недавню цитату:
«Економіка вичерпала можливості для збільшення податкових надзоджень»

а тут раптом і запонопроєкт Шуляк

а наші теоретики спочатку саркастопедують на форумах що це неможливо, а коли їх укриють починають нити і бідкатись, бо навіть з мінімальним податковим навантаженням прибутковість їхнього «орендного бізнеса» одразу піде по жіночій справі

Скінчиться нічим, як і податок з продажів через ОЛХ
Так ту ініціативу ніби так і не вводили, і найголовніше, згідно з ПК це зобовʼязання і так існує, нічого нового немає

Що саме існує? Більше 3-х продажів в рік реєструвати ФОПа, чи сплачувати податок (18+5)% Мені брат з Данії барахла різного передав, я вже через ЛОХа майже на 10 продав, і ще думаю на 15-20 кг буде.[/quote]
Існує зобовʼязання сплачувати податки з доходів від продажу, в тому числі на олх. Причому неважливо, скільки продажів за рік було.
І навіть ваші підробітки з розбору старих пралок.
Просто це нереально адмініструвати, тому й хотіли напрягти площадки бути податковим агентом
