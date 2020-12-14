|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 07 лют, 2026 07:56
Faceless написав:Ви багато стикалися з податковою?
Вони вельми легко нараховують податки за попередні періоди, звісно, можна оскаржити в суді, якщо вийде. Історію обʼяв вашої хати теж можна підняти, як рилів доєднати.
В усьому світі є шляхи як обкласти податками орендодавців, і тільки Україна унікальна, ага ага
В этом году исполнится 20 лет как я ФОП, так что достаточно пересекался.
Без доказанного и задокументированного факта оплаты (и не просто какой-то оплаты а с доказательствами, что это была оплата за аренду) ничего сделать нельзя.
А если это не ФОП, а физлицо, то ситуация совсем плохая для налоговой, поскольку физлицо имеет право подать декларацию о полученных доходах аж в начале следующего года и сама "контрольная закупка" теряет в этом случае любой смысл ввиду растянутости по времени. То есть надо не только доказать и задокументировать оплату, но и подождать до 12 месяцев - вдруг отчитается клиент.
ЭТИ ВСЕ "КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ" В СФЕРЕ АРЕНДЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ - НЕ РАБОТАЮТ И В ПРИНЦИПЕ НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ.
Damien
Повідомлень: 1056
З нами з: 28.04.20
- Подякував: 799 раз.
- Подякували: 862 раз.
Профіль
Додано: Суб 07 лют, 2026 08:16
Все судьи - арендаторы.
Депутаты тоже
Вряд-ли в судах будут защищать нелепые истории налоговой
Волки с Уолл-Стрит)
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 07 лют, 2026 08:24, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Повідомлень: 5991
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 507 раз.
Профіль
Додано: Суб 07 лют, 2026 08:18
adeges написав: Бетон написав: kingkongovets написав:
хлопці, йдіть на фб Шуляк і пишіть все це їй
я лише хотів звернути увагу лендлордів на те що їх скоро таки загонять в фіскальне стойло і питання лише на яких саме умовах
В Европе до трети рынка в тени. И там налоги кратно меньше.
Будет налог как в Польше 8.5%, будут платить. Будет 23% - никто не будет.
Уже загоняли в стойло
Щодо Європи, щонайменше західної, то не правда
Европейцы гребут чёрный нал, как не в себя. Об этом рассказывают те, кто там сейчас живёт. И в Ирландии и во Франции. А в Испании - тем более.
Возможно, кроме Германии, части Скандинавии
Бетон
Повідомлень: 5991
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 507 раз.
Профіль
Додано: Суб 07 лют, 2026 10:48
Для налогообложения аренды нужна либо государственная регистрация договоров, либо тупо облагать саму недвижимость. Но второе уже и так сделано, вопрос в ставке налога.
anduzenko
Повідомлень: 331
З нами з: 18.10.17
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 32 раз.
Профіль
Додано: Суб 07 лют, 2026 11:09
Damien написав: Faceless написав:Ви багато стикалися з податковою?
Вони вельми легко нараховують податки за попередні періоди, звісно, можна оскаржити в суді, якщо вийде. Історію обʼяв вашої хати теж можна підняти, як рилів доєднати.
В усьому світі є шляхи як обкласти податками орендодавців, і тільки Україна унікальна, ага ага
В этом году исполнится 20 лет как я ФОП, так что достаточно пересекался.
Без доказанного и задокументированного факта оплаты (и не просто какой-то оплаты а с доказательствами, что это была оплата за аренду) ничего сделать нельзя.
А если это не ФОП, а физлицо, то ситуация совсем плохая для налоговой, поскольку физлицо имеет право подать декларацию о полученных доходах аж в начале следующего года и сама "контрольная закупка" теряет в этом случае любой смысл ввиду растянутости по времени. То есть надо не только доказать и задокументировать оплату, но и подождать до 12 месяцев - вдруг отчитается клиент.
ЭТИ ВСЕ "КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ" В СФЕРЕ АРЕНДЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ - НЕ РАБОТАЮТ И В ПРИНЦИПЕ НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ.
Ну, по-перше- вже була інформація, що податкова виявляла таким чином факти здачі в оренду без сплати податків. Небагато, але вже є.
По-друге, цей підхід досить ефективно працює проти юросіб, і з нашим скаженим принтером в раді проголосувати щось, щоб спростити для податкової такі кейси теж цілком реально
По-третє, я ніде не писав, що це єдиний спосіб вивести орендодавця на чисту воду. Це лише приклад, перше що прийшло на думку.
І взагалі у нас податкове законодавство дещо відрізняється від інших галузей тим, що по суті тут діє презумпція вини, і це платнику податків треба доводити, що він не має сплачувати щось, а не навпаки.
Faceless
Повідомлень: 37312
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8294 раз.
Профіль
Додано: Суб 07 лют, 2026 11:52
Faceless написав: Damien написав: Faceless написав:Ви багато стикалися з податковою?
Вони вельми легко нараховують податки за попередні періоди, звісно, можна оскаржити в суді, якщо вийде. Історію обʼяв вашої хати теж можна підняти, як рилів доєднати.
В усьому світі є шляхи як обкласти податками орендодавців, і тільки Україна унікальна, ага ага
В этом году исполнится 20 лет как я ФОП, так что достаточно пересекался.
Без доказанного и задокументированного факта оплаты (и не просто какой-то оплаты а с доказательствами, что это была оплата за аренду) ничего сделать нельзя.
А если это не ФОП, а физлицо, то ситуация совсем плохая для налоговой, поскольку физлицо имеет право подать декларацию о полученных доходах аж в начале следующего года и сама "контрольная закупка" теряет в этом случае любой смысл ввиду растянутости по времени. То есть надо не только доказать и задокументировать оплату, но и подождать до 12 месяцев - вдруг отчитается клиент.
ЭТИ ВСЕ "КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ" В СФЕРЕ АРЕНДЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ - НЕ РАБОТАЮТ И В ПРИНЦИПЕ НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ.
Ну, по-перше- вже була інформація, що податкова виявляла таким чином факти здачі в оренду без сплати податків. Небагато, але вже є.
По-друге, цей підхід досить ефективно працює проти юросіб, і з нашим скаженим принтером в раді проголосувати щось, щоб спростити для податкової такі кейси теж цілком реально
По-третє, я ніде не писав, що це єдиний спосіб вивести орендодавця на чисту воду. Це лише приклад, перше що прийшло на думку.
І взагалі у нас податкове законодавство дещо відрізняється від інших галузей тим, що по суті тут діє презумпція вини, і це платнику податків треба доводити, що він не має сплачувати щось, а не навпаки.
>>> податкова виявляла таким чином факти здачі в оренду без сплати податків. Небагато, але вже є.
Так вопрос же не в "поймают/не поймают" - а в том, что будет если поймают. Закончилось оно чем - в итоге?
>>> і це платнику податків треба доводити, що він не має сплачувати щось, а не навпаки
ФОПам/юрикам - и в довольно ограниченном наборе ситуаций. Примерно как в произволе тцкшников "вот тебе штраф, а потом ходи - доказывай в суде, что у тебя отсрочка была в то время".
Но, почему-то, фискалы элементарнейших способ пополнения бюджета игнорируют - "штраф всем гражданам на одну минималку"...
_hunter
Повідомлень: 11469
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
Профіль
Додано: Суб 07 лют, 2026 12:40
В мире не будет существовать аналогов таких сооружений, которые мы делаем у нас, в Украине. Их всего 4. Мы должны сделать их», — Найем про защиту энергетики.
Ха ха. Мы видим
Бетон
Повідомлень: 5991
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 507 раз.
Профіль
Додано: Суб 07 лют, 2026 12:53
Бетон написав:
В мире не будет существовать аналогов таких сооружений, которые мы делаем у нас, в Украине. Их всего 4. Мы должны сделать их», — Найем
хуем
бетон ты был рядрм с этой поганью 2014
ты чемпион по фитнес, 180/110 бицуха 50
не мог изувечить эту бенгальскую мартышку
а твой годзилла кличко - сопливого парасюка (65 кг на 190 ), который мало того что ввергнул страну в пучину, так и личго ему попутал все карты
ганьба
fox767676
Повідомлень: 5251
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 220 раз.
Профіль
