|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 лют, 2026 22:34
В Мапуту наверно и от жары дохнут
Хотя рядом с океаном и джунглями с болотами скорее от малярии и от чего там Стасюк подозревал…
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5652
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25356
|17513763
|
|
|1380
|6876680
|
|
|3
|90168
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim