Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 08 лют, 2026 06:49
Бетон написав:
Представь себе, эти недоумки собираются 5 лет строить новую тец. За пол миллиарда. Хотя украдут полтора. Как тебе такое, Илон Маск?
Меня больше интересует, от каого момента они собрались отсчитывать эти 5 лет? Что, война уже закончилась, и обстрелы прекратились?
Когда российская авиация разбомбила мариупольский драмтеатр, тоже была куча желающих восстановить всё в кратчайшие сроки. Даже итальянцы какие-то. Замечательно восстановили, ага. Может даже и не украли ничего в процессе, я как-то перестал следить.
M-Audio
Повідомлень: 3627
З нами з: 23.03.11
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 538 раз.
1
3
1
Додано: Нед 08 лют, 2026 12:24
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
В мире не будет существовать аналогов таких сооружений, которые мы делаем у нас, в Украине. Их всего 4. Мы должны сделать их», — Найем про защиту энергетики.
Ха ха. Мы видим
Да никакие сооружения не помогут, дальше только хуже будет. Только разбегание по норам сделает атаки просто бессмысленными, а это приговор большим городам.
Возможно летом будет казаться что стало лучше, самое время скидывать бетон будет.
Нори також подорожчали)). Блін, я пропустив класну хату біля річки у Жденієво (чи десь поруч, вже забув, село в Карпатах де недалеко дача Медведчука), з відносно хорошим ремонтом, прямо на березі річки. В перший рік повномасштабного ціна була 10тис.$, стан - заїдь і живи, не бабушатник, а євроремонт хоча і 15-тирічної давності. Докупив би ще панелей та Дею, все одно працюю онлайн. Але пожалів вкладати кошти в село)
А зараз там ціни на щось притомне вже неадекватні - залишилися або дорогі хати під перепродаж, або якісь старі розвалюхи
The_Rebel
Повідомлень: 892
З нами з: 01.06.19
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 228 раз.
2
1
Додано: Нед 08 лют, 2026 15:02
Freza
Повідомлень: 2326
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 346 раз.
1
Додано: Нед 08 лют, 2026 19:39
⚡️Света в Киеве будет больше: Запускаем дополнительные 9 МВт мощности в столице, — министр энергетики
А вы ноете
Бетон
Повідомлень: 5992
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 507 раз.
4
3
2
Додано: Нед 08 лют, 2026 19:41
Бетон написав:
⚡️Света в Киеве будет больше: Запускаем дополнительные 9 МВт мощности в столице, — министр энергетики
А вы ноете
Графік сьогодні зовсім не той, що я зранку висвітив.
Кратно краще.
Опалення взагалі не вимикалось
Hotab
- Форумчанин року
Повідомлень: 17782
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2566 раз.
6
6
4
Додано: Нед 08 лют, 2026 19:53
Hotab написав: Бетон написав:
⚡️Света в Киеве будет больше: Запускаем дополнительные 9 МВт мощности в столице, — министр энергетики
А вы ноете
Графік сьогодні зовсім не той, що я зранку висвітив.
Кратно краще.
Опалення взагалі не вимикалось
Ще два дні морози, а там майже весна
Хомякоид
Повідомлень: 2780
З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3181 раз.
- Подякували: 467 раз.
1
Додано: Нед 08 лют, 2026 19:57
Хомякоид написав:
Ще два дні морози, а там майже весна
Это да. Продлять зиму указом не получится, слава Господу. Тут уж точно дождемся.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1287
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 67 раз.
Додано: Пон 09 лют, 2026 10:35
Господар Вельзевула написав: Хомякоид написав:
Ще два дні морози, а там майже весна
Это да. Продлять зиму указом не получится, слава Господу. Тут уж точно дождемся.
Оно иногда и без всякого указа случается: как в 13м -- 41е февраля...
_hunter
Повідомлень: 11487
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 11:13
Бетон написав:
⚡️Света в Киеве будет больше: Запускаем дополнительные 9 МВт мощности в столице, — министр энергетики
А вы ноете
ммм... допустим квартира потребляет пару киловат в среднем (иногда включена плита, полы, обогрев, посудомойка). Тогда 9000/2 = 4500 квартир, это, грубо говоря - 45 домов.
Потужно или не ?
baraka
Повідомлень: 5477
З нами з: 09.10.12
- Подякував: 920 раз.
- Подякували: 881 раз.
