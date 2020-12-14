RSS
  #<1 ... 12722127231272412725
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 06:49

  Бетон написав:Представь себе, эти недоумки собираются 5 лет строить новую тец. За пол миллиарда. Хотя украдут полтора. Как тебе такое, Илон Маск?
Меня больше интересует, от каого момента они собрались отсчитывать эти 5 лет? Что, война уже закончилась, и обстрелы прекратились?

Когда российская авиация разбомбила мариупольский драмтеатр, тоже была куча желающих восстановить всё в кратчайшие сроки. Даже итальянцы какие-то. Замечательно восстановили, ага. Может даже и не украли ничего в процессе, я как-то перестал следить.
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 12:24

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:В мире не будет существовать аналогов таких сооружений, которые мы делаем у нас, в Украине. Их всего 4. Мы должны сделать их», — Найем про защиту энергетики.

Ха ха. Мы видим


Да никакие сооружения не помогут, дальше только хуже будет. Только разбегание по норам сделает атаки просто бессмысленными, а это приговор большим городам.
Возможно летом будет казаться что стало лучше, самое время скидывать бетон будет.


Нори також подорожчали)). Блін, я пропустив класну хату біля річки у Жденієво (чи десь поруч, вже забув, село в Карпатах де недалеко дача Медведчука), з відносно хорошим ремонтом, прямо на березі річки. В перший рік повномасштабного ціна була 10тис.$, стан - заїдь і живи, не бабушатник, а євроремонт хоча і 15-тирічної давності. Докупив би ще панелей та Дею, все одно працюю онлайн. Але пожалів вкладати кошти в село)

А зараз там ціни на щось притомне вже неадекватні - залишилися або дорогі хати під перепродаж, або якісь старі розвалюхи
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 15:02

https://m.youtube.com/watch?v=bgbRybo9I ... ebQw%3D%3D
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

⚡️Света в Киеве будет больше: Запускаем дополнительные 9 МВт мощности в столице, — министр энергетики

А вы ноете
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:41

  Бетон написав:⚡️Света в Киеве будет больше: Запускаем дополнительные 9 МВт мощности в столице, — министр энергетики

А вы ноете

Графік сьогодні зовсім не той, що я зранку висвітив.
Кратно краще.
Опалення взагалі не вимикалось
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:53

  Hotab написав:
  Бетон написав:⚡️Света в Киеве будет больше: Запускаем дополнительные 9 МВт мощности в столице, — министр энергетики

А вы ноете

Графік сьогодні зовсім не той, що я зранку висвітив.
Кратно краще.
Опалення взагалі не вимикалось


Ще два дні морози, а там майже весна
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:57

  Хомякоид написав:Ще два дні морози, а там майже весна


Это да. Продлять зиму указом не получится, слава Господу. Тут уж точно дождемся.
  Господар Вельзевула написав:
  Хомякоид написав:Ще два дні морози, а там майже весна


Это да. Продлять зиму указом не получится, слава Господу. Тут уж точно дождемся.

Оно иногда и без всякого указа случается: как в 13м -- 41е февраля...
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 11:13

  Бетон написав:⚡️Света в Киеве будет больше: Запускаем дополнительные 9 МВт мощности в столице, — министр энергетики

А вы ноете


ммм... допустим квартира потребляет пару киловат в среднем (иногда включена плита, полы, обогрев, посудомойка). Тогда 9000/2 = 4500 квартир, это, грубо говоря - 45 домов.

Потужно или не ?
