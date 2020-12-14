|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:13
барабашов написав: Faceless написав:
барабашов написав:Та ладно
Свет то понятно сейчас везде диодный и его и двести ватт часто много по мощности
Но бойлеры, электроплиты, чайники, микроволновки, кондёры то на отопление то на холод, прочие плюхи, которые появились с этими графиками 9/2-7/3-9/2, да там и три-четыре киловатта часто на квартиру без газа не до хрена
Мова про середнє споживання. От і візьміть споживання за місяць і легко можна зрозуміти середнє. Якби то було 2кВт, квартира за місяць споживала б по півтори тисячі кВт*год
Ну так поделите ваши полторы тыщи минимум на шесть(4часа со светом в день) и сколько получите? А для квартиры без газа и тысяча в мес потребление норм(при соответствующем метраже и допустим без отопления при отсутствии света, не как у вас с пилотом-занзибарцем)
Та який норм, хіба що і опалення електричне
Додано: Пон 09 лют, 2026 20:43
Faceless
Може у барабашова плита не вимикається, все ж їсть він чимало щоб набряки на 120 кг тіла підтримувати.
У мене в місяць до 500 витрата е/е з усіма духовками, бойлерами, посудомийками, і тепла підлога в санвузлі.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 09 лют, 2026 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 лют, 2026 20:45
smdtranz написав:Vadim_
так а нафига там изоляция? чтоб дороже было?
Сучасні вимоги
Ну і алковадік таки правий, сніг , лід , мокрі гілки дерев - все це робить атятя, я з дитинства памʼятаю ці спалахи .
Додано: Пон 09 лют, 2026 20:59
Hotab написав:Faceless
Може у барабашова плита не вмикається, все ж їсть він чимало щоб набряки на 120 кг тіла підтримувати.
У мене в місяць до 500 витрата е/е з усіма духовками, бойлерами, посудомийками, і тепла підлога в санвузлі.
А потом Ахметка сделает тебе «Мапуту»
С солидолом
Метраж уточни и готовишь ли ты вообще
Плюс отопление не электрикой через кондёр/масляный радиатор/тёплый пол
Додано: Пон 09 лют, 2026 21:28
барабашов
Метраж уточни
Навіть в твоїй залитій салом голові проскочила думка, що діодне світло накручує «двєсті ват» , то яка різниця яка там площа? Основний споживач в квартирі кухня і санвузол (нагрів води).
І все це я вище сказав, що воно працює. Що тобі там ще треба «уточніть» , підторможений?
Може тобі щодня на кухні підсвинка запікають, хлєбало жирне треба чимось швартувати. Тому у тебе «тища»
Додано: Пон 09 лют, 2026 21:44
Hotab написав:барабашов
Метраж уточни
Навіть в твоїй залитій салом голові проскочила думка, що діодне світло накручує «двєсті ват» , то яка різниця яка там площа? Основний споживач в квартирі кухня і санвузол (нагрів води).
І все це я вище сказав, що воно працює. Що тобі там ще треба «уточніть» , підторможений?
Може тобі щодня на кухні підсвинка запікають, хлєбало жирне треба чимось швартувати. Тому у тебе «тища»
не умничай , штурвал ждёт хотаба
