|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:13
барабашов написав: Faceless написав:
барабашов написав:Та ладно
Свет то понятно сейчас везде диодный и его и двести ватт часто много по мощности
Но бойлеры, электроплиты, чайники, микроволновки, кондёры то на отопление то на холод, прочие плюхи, которые появились с этими графиками 9/2-7/3-9/2, да там и три-четыре киловатта часто на квартиру без газа не до хрена
Мова про середнє споживання. От і візьміть споживання за місяць і легко можна зрозуміти середнє. Якби то було 2кВт, квартира за місяць споживала б по півтори тисячі кВт*год
Ну так поделите ваши полторы тыщи минимум на шесть(4часа со светом в день) и сколько получите? А для квартиры без газа и тысяча в мес потребление норм(при соответствующем метраже и допустим без отопления при отсутствии света, не как у вас с пилотом-занзибарцем)
Та який норм, хіба що і опалення електричне
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37318
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8295 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 09 лют, 2026 20:43
Faceless
Може у барабашова плита не вимикається, все ж їсть він чимало щоб набряки на 120 кг тіла підтримувати.
У мене в місяць до 500 витрата е/е з усіма духовками, бойлерами, посудомийками, і тепла підлога в санвузлі.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 09 лют, 2026 21:05, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17787
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2569 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Пон 09 лют, 2026 21:28
барабашов
Метраж уточни
Навіть в твоїй залитій салом голові проскочила думка, що діодне світло накручує «двєсті ват» , то яка різниця яка там площа? Основний споживач в квартирі кухня і санвузол (нагрів води).
І все це я вище сказав, що воно працює. Що тобі там ще треба «уточніть» , підторможений?
Може тобі щодня на кухні підсвинка запікають, хлєбало жирне треба чимось швартувати. Тому у тебе «тища»
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17787
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2569 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Пон 09 лют, 2026 21:59
Vadim_ написав: барабашов написав:
Та ладно
Свет то понятно сейчас везде диодный и его и двести ватт часто много по мощности
Но бойлеры, электроплиты, чайники, микроволновки, кондёры то на отопление то на холод, прочие плюхи, которые появились с этими графиками 9/2-7/3-9/2, да там и три-четыре киловатта часто на квартиру без газа не до хрена
индукция 3 кВт , бойлер 3 кВт, стиралка 2 кВт, чайник 2кВт, зарядить єкофлоу 2кВт, фен посушить волосі бабе 2 кВт итого +- 15 кВт
да , это не постоянно но возможно одновременно при старте
в таких розумників зараз активно відгорають місцеві трансформатори і щитки в будинках
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6494
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2719 раз.
- Подякували: 1429 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 22:05
trololo написав: Vadim_ написав: барабашов написав:
Та ладно
Свет то понятно сейчас везде диодный и его и двести ватт часто много по мощности
Но бойлеры, электроплиты, чайники, микроволновки, кондёры то на отопление то на холод, прочие плюхи, которые появились с этими графиками 9/2-7/3-9/2, да там и три-четыре киловатта часто на квартиру без газа не до хрена
индукция 3 кВт , бойлер 3 кВт, стиралка 2 кВт, чайник 2кВт, зарядить єкофлоу 2кВт, фен посушить волосі бабе 2 кВт итого +- 15 кВт
да , это не постоянно но возможно одновременно при старте
в таких розумників зараз активно відгорають місцеві трансформатори і щитки в будинках
их понять можно , но умные договорились бы ,чётные квартиры включаются первыми пол часа ,потом нечётные
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4630
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 22:19
Сьогодні в обід дали на годину .
Після таких «дали» «умних» різко меншає, всі навалюються зразу тільки но зʼявилась е/е, бо раптом ненадовго.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17787
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2569 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Пон 09 лют, 2026 22:22
Hotab написав:
Сьогодні в обід дали на годину .
Після таких «дали» «умних» різко меншає, всі навалюються зразу тільки но зʼявилась е/е, бо раптом ненадовго.
природній відбір. хто не спроможний домовитись про зменшене споживання, отримує місцеву аварію і сидить взагалі без світла.
в деї зручна функція Grid Peak Shaving. тормознута, пускові струми насосів/компресорів не встигає відсікти але в цілому робить норм. сьогодні взагалі не черпав із мережі, все сусідам
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6494
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2719 раз.
- Подякували: 1429 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 22:28
trololo
У нас будинок якось не вигорає по фазам. Хз як. Я не сумніваюсь що коли нема 8+ годин, то всі навалюються на мережу , бо треба і бойлери понагрівати, і приготувати їжу. У кого станціі , то зарядити. Але будинкова підстанція тримає. 3 тьфу
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17787
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2569 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25356
|17518056
|
|
|1380
|6877273
|
|
|3
|90274
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|