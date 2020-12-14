Бетон написав:
Т.е. у тебя виноваты люди в том, что им дают 2 часа в день зарядиться и постираться, приготовить пожрать?
Кто ещё у тебя виноват?
именно,если все ломануться снимать депо или покупать бакс , сами понимаете что будет? так и со светом
Додано: Вів 10 лют, 2026 09:52
Додано: Вів 10 лют, 2026 13:28
в том числе и люди, а кто ж. кто-то подумал над уменьшением потребления, особенно над тем, чтоб не нагружать подстанцию одновременно всем? конечно же нет. потому они получают свет по 2 часа в день. а потом вообще без света останутся. и получат по башке учебником физики.
ессно эта безликая масса, так называемые простые люди, никогда не возьмет ответственность за что-либо на себя. их задача — только мычать и критиковать энергетиков
особенно ржачно, когда в каком-то телеграм канале два поста подряд, в первом пишут про попадание ракет по тэц и подстанциям, а в следующем про графики отключений.
и под графиками всегда ... кроют власть за то, что света нет.
и задают вопрос «а как нам сидеть без света?! У НАС МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ!!!1»
я хз где тут логика и здравый смысл. почитав всякие чаты, задумываешься неволей о том, чтоб купить отсюда билет в один конец и выкинуть паспорт.
да вот только в любой стране примерно такая же картина
Додано: Вів 10 лют, 2026 14:56
Рішення Київської міської ради від 22.06.2017 №615/2777 "Про деякі питання безпритульних котів у місті Києві", яким котів визнано частиною екосистеми міста. Тепер безпритульні коти отримали захист та безперешкодно можуть жити у підвалах, горищах та будь-де за їх бажанням.
Основні положення та наслідки рішення:
Заборона замуровування: ЖЕКам, ЖБК та ОСББ заборонено заварювати продухи (віконця) у підвалах, щоб коти мали вільний доступ.
Захист: Вуличні коти визнані частиною міської екосистеми, що забороняє їх жорстоке поводження та безпричинний вилов.
Функція: Коти виконують роль дератизаторів, знищуючи гризунів.
Контроль чисельності: Комунальні підприємства (зокрема, «Притулок для тварин») зобов'язані здійснювати стерилізацію, вакцинацію та візуальну ідентифікацію котів.
Додано: Вів 10 лют, 2026 15:11
До 1 апреля еще далеко
Так что веет перемирием или как ?
Додано: Вів 10 лют, 2026 15:24
Если бы можно было просто объяснить людям быть разумными, в мире не было бы ни бедности, ни преступности, ни пробок, ни аварий, ни коррупции.
Но мир так не работает.
Работают не нравоучения, а системы, которые учитывают человеческую природу.
Люди действуют не из злобы, а из необходимости.
Когда свет дают на 1–2 часа в сутки — это не комфорт, а режим выживания.
В этот момент люди не наглеют — они закрывают базовые потребности:
помыться, приготовить еду, зарядить связь, обеспечить минимум быта.
Именно поэтому во всём мире ставят камеры контроля скорости.
Все прекрасно знают, что превышать опасно, капитан ты очевидность.
Но знание не меняет поведение людей — его меняют правила и автоматика.
Камеры дисциплинируют не плохих, а обычных людей.
Точно так же работает и толпа.
В экстренных ситуациях люди давят друг друга не потому, что они идиоты или злодеи, а потому что так устроена психология массы.
И никакие лекции - будьте разумны это не исправляют
Поэтому перекладывать проблемы энергосистемы на жильцов — это подмена причины следствием.
Если сеть не выдерживает реальное поведение людей — значит проблема не в людях, а в системе
