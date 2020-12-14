Додано: Вів 10 лют, 2026 13:28

Бетон написав: trololo написав: Hotab написав: Сьогодні в обід дали на годину .

Після таких «дали» «умних» різко меншає, всі навалюються зразу тільки но зʼявилась е/е, бо раптом ненадовго. Сьогодні в обід дали на годину .Після таких «дали» «умних» різко меншає, всі навалюються зразу тільки но зʼявилась е/е, бо раптом ненадовго.



природній відбір. хто не спроможний домовитись про зменшене споживання, отримує місцеву аварію і сидить взагалі без світла.



природній відбір. хто не спроможний домовитись про зменшене споживання, отримує місцеву аварію і сидить взагалі без світла.

Т.е. у тебя виноваты люди в том, что им дают 2 часа в день зарядиться и постираться, приготовить пожрать?

Кто ещё у тебя виноват? Т.е. у тебя виноваты люди в том, что им дают 2 часа в день зарядиться и постираться, приготовить пожрать?Кто ещё у тебя виноват?

в том числе и люди, а кто ж. кто-то подумал над уменьшением потребления, особенно над тем, чтоб не нагружать подстанцию одновременно всем? конечно же нет. потому они получают свет по 2 часа в день. а потом вообще без света останутся. и получат по башке учебником физики.ессно эта безликая масса, так называемые простые люди, никогда не возьмет ответственность за что-либо на себя. их задача — только мычать и критиковать энергетиковособенно ржачно, когда в каком-то телеграм канале два поста подряд, в первом пишут про попадание ракет по тэц и подстанциям, а в следующем про графики отключений.и под графиками всегда ... кроют власть за то, что света нет.и задают вопрос «а как нам сидеть без света?! У НАС МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ!!!1»я хз где тут логика и здравый смысл. почитав всякие чаты, задумываешься неволей о том, чтоб купить отсюда билет в один конец и выкинуть паспорт.да вот только в любой стране примерно такая же картина