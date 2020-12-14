RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вів 10 лют, 2026 20:36

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Когда свет дают на 1–2 часа в сутки — это не комфорт, а режим выживания.
В этот момент люди не наглеют — они закрывают базовые потребности:
помыться, приготовить еду, зарядить связь, обеспечить минимум быта.
я с тобой поспорю.

в конце 50х когда строили хрущ моих родителей в подвале была котельная на угле (перед домом стояла кирпичная труба). Воду грели газовые колонки. Что принесла цивилизация? центральное отопление? верх маразма гнать тепло через весь город, прорывы, потери и т.д. Колонки посрезал облгаз сразу всем. В подогреве воды перешли на э.э.

Некоторые новострои высотки полностью на э.э. От отопления до кух.плиты. То есть сложили все яйца в одну корзину. И когда эту корзину разрушили наступил "режим выживания".

сценарий для хруща моих родителей был бы такой, отопление - уголь. Гор.вода - газ. колонка, холодильник, ноутбук, освещение - аккумуляторы. Стиралка либо в момент подачи э.э. либо ближайшая прачечная. То есть по сути для того хруща катастрофы нет, если обеспечить пенсионеров станциями и их зарядку. Катастрофа для советских панелек у которых нет денег на генератор для лифта и свою котельную.

в адекватных ЖК отопление и лифты работают без перебоев. Еду можно приготовить на баллонном газе (половина сёл так живёт).

маладой человек , вы в курсе шо воде в системе отопления нада принудительная циркуляция , а это электродвигатель киловат на 50 , так как нету хрущёвок с индивидуальной котельной , минимум на 3-5 домов
