Бетон написав: Когда свет дают на 1–2 часа в сутки — это не комфорт, а режим выживания.

В этот момент люди не наглеют — они закрывают базовые потребности:

сценарий для хруща моих родителей был бы такой, отопление - уголь

я с тобой поспорю.в конце 50х когда строили хрущ моих родителей в подвале была котельная на угле (перед домом стояла кирпичная труба). Воду грели газовые колонки. Что принесла цивилизация? центральное отопление? верх маразма гнать тепло через весь город, прорывы, потери и т.д. Колонки посрезал облгаз сразу всем. В подогреве воды перешли на э.э.Некоторые новострои высотки полностью на э.э. От отопления до кух.плиты. То есть сложили все яйца в одну корзину. И когда эту корзину разрушили наступил "режим выживания".. Гор.вода - газ. колонка, холодильник, ноутбук, освещение - аккумуляторы. Стиралка либо в момент подачи э.э. либо ближайшая прачечная. То есть по сути для того хруща катастрофы нет, если обеспечить пенсионеров станциями и их зарядку. Катастрофа для советских панелек у которых нет денег на генератор для лифта и свою котельную.в адекватных ЖК отопление и лифты работают без перебоев. Еду можно приготовить на баллонном газе (половина сёл так живёт).