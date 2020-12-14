RSS
Нед 15 лют, 2026 14:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:Довгобуд біля Європейської площі планують розморозити

Бізнесмен Максим Кріппа, який володіє БЦ «Парус», готелем «Україна», Міжнародним виставковим центром, а також інвестує у кіберспорт, придбав контрольний пакет фірми «Грааль», яка володіє цією ділянкою.

Він хоче збудувати там комплекс «Столичний», що поєднає готельні, офісні та громадські функції. Також у межах проекту там збудують підземний паркінг, що, за словами бізнесмена, розвантажить центр міста, а на Європейській площі реставрують пішохідні переходи.

Кріппа запевняє, що комплекс «Столичний» «вписуватиметься в архітектурний ансамбль центру Києва». Проєкт фінансуватиме підприємець власним коштом.

Зображення

Такий проєкт будівлі створив попередній власник фірми «Грааль». Творча архітектурна майстерня А. Пашенько
Дякую, цікаво, а не знаєте чия ділянка на Великій Васильківській біля площи Українських героїв!?



Нед 15 лют, 2026 14:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Alex_V_K_79 написав:Дякую, цікаво, а не знаєте чия ділянка на Великій Васильківській біля площи


Тігіпка
Нед 15 лют, 2026 19:19

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

звіт ан Революшен:

«Що ми продавали та купували з нашими клієнтами

Це лише невелика частина об’єктів, які ми продали та купили разом із клієнтами останнім часом

КУПИЛИ

вул. Миколи Василенка, 12
Соломʼянський район
1 кімната | 31,8 м² | 4-й поверх
49 000$

вул. Щусєва, 14
Шевченківський район
2 кімнати | 45,1 м² | 5-й поверх
60 000$

вул. Зарічна, 6
ЖК «Славутич-2»
Дарницький район
2 кімнати | 75,4 м² | 15-й поверх
120 000$

вул. Ревуцького, 44Б
Дарницький район
2 кімнати | 56 м² | 3-й поверх
69 800$

ПРОДАЛИ

вул. Джохара Дудаєва, 4
Соломʼянський район
2 кімнати | 45 м² | 4-й поверх
66 000$

проспект Соборності, 16
Дніпровський район
1 кімната | 31 м² | 5-й поверх
48 500$

вул. Івана Дʼяченка, 13
Бортничі
Дарницький район
2 кімнати | 59,3 м² | 4-й поверх
70 000$

проспект Червоної Калини, 36/7
Деснянський район
3 кімнати | 79,1 м² | 12-й поверх
59 500$

просп. Володимира Івасюка, 41
Оболонський район
1 кімната | 37,9 м² | 4-й поверх
78 000$

Ковальський провулок, 13
Солом'янський район
3 кімнати | 139 м² | 14-й поверх
150 000$

проспект Свободи, 4
Подільський район
3 кімнати | 72,1 м² | 5-й поверх
67 500$

вул. Звіринецька, 61
Печерський район
3 кімнати | 70,7 м² | 5-й поверх
88 000$»

Нед 15 лют, 2026 23:19

  Прохожий написав:
  pesikot написав:Гілка вмерла ? ...

на паузе, пока...)


Вже скоро як пятий рік на паузі. Так коли пауза закінчиться ?
Пон 16 лют, 2026 09:40

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Я это понял, когда посетил центр Варшавы

головними фішками Києва завжди були ландшафт і клімат, а не архітектура і тому Києв треба порівнювати не з пласкою як стіл Варшавою з її постійними дощами, а з Будапештом

В яблочко.
Саме про це й думав. Вісла і поруч не стояла з величчю Дніпра, а густі крони дерев на київських схилах — окрема магія.
Але цікаво інше: сама нарізка вулиць, масштаб кварталів і загальне відчуття міського простору в Варшаві чомусь реально нагадували Київ. Коли колись їздив містом — ловив майже київські вайби
Пон 16 лют, 2026 09:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вот не умеете вы ездить. Нафига вы сегодня все выперлись на дорогу? Не умеешь ты ездить, ну сиди же ты тупоголовая(ый) дома
Пон 16 лют, 2026 10:07

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Вот не умеете вы ездить. Нафига вы сегодня все выперлись на дорогу? Не умеешь ты ездить, ну сиди же ты тупоголовая(ый) дома
тікі шо з таким кайфом вверх по Шовковичній залетів, а нарід на пузотерках з купленими правами вішається і кляне Кличка

а евакуатори до речі банкують

зи: асфальту в цьому році гаплик канєшна
Пон 16 лют, 2026 13:11

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Вот не умеете вы ездить. Нафига вы сегодня все выперлись на дорогу? Не умеешь ты ездить, ну сиди же ты тупоголовая(ый) дома
тікі шо з таким кайфом вверх по Шовковичній залетів, а нарід на пузотерках з купленими правами вішається і кляне Кличка

а евакуатори до речі банкують

зи: асфальту в цьому році гаплик канєшна

E-гелик прёт лучше лонгхорна по льду на брусчатке вверх???
Пон 16 лют, 2026 15:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:E-гелик прёт лучше лонгхорна по льду на брусчатке вверх???


тю, в рази
Пон 16 лют, 2026 16:49

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:Вот не умеете вы ездить. Нафига вы сегодня все выперлись на дорогу? Не умеешь ты ездить, ну сиди же ты тупоголовая(ый) дома
тікі шо з таким кайфом вверх по Шовковичній залетів, а нарід на пузотерках з купленими правами вішається і кляне Кличка

а евакуатори до речі банкують

зи: асфальту в цьому році гаплик канєшна

E-гелик прёт лучше лонгхорна по льду на брусчатке вверх???

Я ещё немножко помню из прошлой жизни, что такое ехать на V8 по снегу в гору. Этот сладкий рокот под капотом и ты валишь, обходя подснежников за рулём.

У нас сложный климат с переменным замораживанием, а зима суровая выдалась. Это правда
