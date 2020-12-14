|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:01
pesikot написав: Hotab написав: Бетон написав:
На грейт вчера э.э. не отключали.
Сегодня отключали на 3 часа и всё
Круто
Хоча я не те щоб дуже хочу розібратись, але цікаво.. Як воно так виходить? Була повна ж***, добивали енергетику. Тут пройшло якихось пару тижнів - і житловий майже не виключать, і електротранспорт запускають.
Мабуть, мер виконує свою роботу ...Але деяким це дуже не до вподоби ... хоча і визнають, що електрика є
Який нафіг мер?
Звичайні дядьки-електрики, на морозі гайки крутять! Вдень і вночі, без вихідних.
Тому електроенергія є.
Які ж ви жалюгідні, разом з триколісною мавпою на велосипеді! Шапку ломаєте перед будь-якою владою.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23332
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1807 раз.
- Подякували: 2588 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25386
|17587741
|
|
|1380
|6902355
|
|
|3
|102598
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|