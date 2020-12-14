Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Після зміни влади - більшість українських чиновників вищого і середнього рівня - сядуть в тюрьму. Під суд точно підуть. Якщо не втечуть, як міндичі.
Податкова декларація для кожного громадянина самостійної анархічної території - не те що назріла. Перезріла вже на 10+ років. Я сподівався, що її введуть в 2014, після майдану-2. Марно сподівався - що шоколадний кондитер, і тим більше - зелений актьорішка - не вважали за потрібне зменшувати корупцію
візьмуть в ЄС і НАТО аж бігом переймати передовий досвід і не тільки