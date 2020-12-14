Намелака продовжує банкувати
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 бер, 2026 13:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Намелака продовжує банкувати
Додано: Нед 08 бер, 2026 19:56
Додано: Нед 08 бер, 2026 20:08
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
реберню не памʼятаю
там якийсь спеціалізований книжковий магазин при совку був, а потім довго магазин шкіри і хутра, якщо не помиляюсь
це ж ваша мала батьківщина, наскільки я памʼятаю?)
Додано: Нед 08 бер, 2026 23:02
Бо рекламувати можна лише життя впроголодь на 140 дол
Додано: Нед 08 бер, 2026 23:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Там был большой магазин "Техническая книга" при союзе. Прямо над ним физмат школа №145 и часто там можно было найти нужные специализированные книги.
А реберня была в конце 90-х чуть выше сбоку на Красноармейской
Додано: Пон 09 бер, 2026 03:41
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я пишу про те, що незважаючи на обставини і звістки про закриття закладів та велику кількість приміщень колишніх ресторанів на ринку люди все ж таки відкривають нові заклади і мають при цьому великий успіх
і постійні черги на вході - це найяскравіше свідоцтво того, що ніяка реклама там не потрібна
а когось від того дуже корчить і цілком зрозуміло чому
Додано: Пон 09 бер, 2026 04:23
kingkongovets
Просто флайману в 140 дол на місяць не поміщається навіть шаурмятня, тому таке ставлення до закладів, де треба за один візит заплатити те, що такі халамидники витрачають за тиждень.
Додано: Пон 09 бер, 2026 09:18
Ккц, реусы, з.ленські, єрмаки, татаровы, шуфричи - їм не потрібні книгарні, не потрібні фізмати, фізтехи чи хімфаки. Дайош смачно і жирно поїсти, великий блискучий автомобіль і багато дівок в бані! А диплом ВУЗа - можно купить.
Вот это и есть украинская Ылита. Примитивнейший примитив.
П..ки, неспособные за 12 лет войны создать собственные ракеты. Что крылатые, что баллистические.
Поэтому я лично с большой опаской и недоумением смотрю на самостийное государство.
клятий совок, набудував атомних станцій, мостів, доріг і заводів. І книжкових магазинів.
Ату їх, клятих сталіністів!
Треба брати приклад з грушевського, махна, скоропадського, вынниченки, як "розбудовувати" неньку!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|