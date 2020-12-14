|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 бер, 2026 17:19
Vadim_ написав:
судя по фото как она могла быть над ним? в квартирах?
Открой карту и посмотри. Она и сейчас там, и называется природнокакой-то лицей № 145.
А тогда называлась республиканской физико-математической средней школой № 145.
Была и есть одной из самых сильных физматшкол Украины.
Подобного уровня школа в Киеве была еще только одна - интернат в Феофании, который сейчас называется Украинский физико-математический лицей КНУ им. Тараса Шевченко (УФМЛ)
Додано: Пон 09 бер, 2026 17:29
TUR написав: Vadim_ написав:
судя по фото как она могла быть над ним? в квартирах?
Открой карту и посмотри. Она и сейчас там, и называется природнокакой-то лицей № 145.
А тогда называлась республиканской физико-математической средней школой № 145.
Была и есть одной из самых сильных физматшкол Украины.
я ще вчора здивувався, але ж 145та все життя була на Шота
2
Додано: Пон 09 бер, 2026 17:35
Vadim_ написав:
я про фото , как она могла быть над ней?
Я писал не про фото а про магазин "Техническая книга", где он находился и где была реберня в 90-х.
Или это у вас был юмор такой?
Неоценил значит
Додано: Пон 09 бер, 2026 17:47
Бетон написав:
М..да, тогда лучше уже грейт 48м2 77куе 15эт
А Грейт ты за 135 продашь?
Там аренда 45 или сколько за эти 48 метров( с видом на ПБ естественно)?
Додано: Пон 09 бер, 2026 17:59
TUR написав: kingkongovets написав:
але ж 145та все життя була на Шота
Да (юридически) и с выходом на Шота или Красноармейскую. Где через дорогу был магазин "Гавана" с сигаретами
А вот реберня была там где сейчас Черноморка
ну так не «над магазином» же ж
і що означає юридично? вона фізично є і була на Шота Руставелі 46
2
Додано: Пон 09 бер, 2026 18:08
TUR написав: Vadim_ написав:
судя по фото как она могла быть над ним? в квартирах?
Открой карту и посмотри. Она и сейчас там, и называется природнокакой-то лицей № 145.
А тогда называлась республиканской физико-математической средней школой № 145.
Была и есть одной из самых сильных физматшкол Украины.
Подобного уровня школа в Киеве была еще только одна - интернат в Феофании, который сейчас называется Украинский физико-математический лицей КНУ им. Тараса Шевченко (УФМЛ)
Навіщо ці анахронізми совка незалежним пшенично-олійникам? Як і атомні станції, ГЕС, ТЕЦ, мости і тд.
Не розумію. Для роботи в гранкар'єрі чи на тракторі в полі, зовсім необов'язково добре знати математику чи фізику. Я чомусь впевнений, що жоден з укро-міністрів за 35 років не закінчував фізматшколу. Це лишнє, головне, щоб цифри знав і на кнопки мікрокалькулятора міг нажимати
Додано: Пон 09 бер, 2026 18:09
kingkongovets написав:
і що означає юридично? вона фізично є і була на Шота Руставелі 46
Это означает, что это ее юрадрес. А физически она как находилась, так и находится между Шота и Красноармейской. Правда в конце 90х - начале 20х ее хотели выселить оттуда и была за это война
Додано: Пон 09 бер, 2026 18:12
барабашов написав: Бетон написав:
М..да, тогда лучше уже грейт 48м2 77куе 15эт
А Грейт ты за 135 продашь?
Там аренда 45 или сколько за эти 48 метров( с видом на ПБ естественно)?
У меня 48 м ещё не было.
Продаю 44 - 125куе с видом не на Днепр
С видом на днепр, хата стОит 86к
Додано: Пон 09 бер, 2026 18:20
kingkongovets написав:
