Шановний 19yuriy91!
Є технічна проблема з роботою серверу, який відповідає за підтвердження заявок.
Команда працює над стабілізацією роботи сервісу, але це може зайняти невизначений період часу.
З повагою,
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 03 бер, 2026 14:13
Додано: Вів 03 бер, 2026 15:51
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
І чому це метали присідають війна лише набирає обертів...
Додано: Пон 09 бер, 2026 10:36
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Поки спікулі перекинулися на нафту і трохи забули про метали пересічним потрібно трохи закупитись.
Додано: Пон 09 бер, 2026 12:49
Гарячі новини про дорогоцінні метали
ihorsic «Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет» Кто хотел - давно в золоте. Остальные ожидают некого волшебного пенделя.
Додано: Пон 09 бер, 2026 13:39
Давно це з 1654 чи раніше? І вже все біше ніхто не купує? Цікаво а чому ж воно тоді росло? А точно тому що ніхто не купував.
Додано: Пон 09 бер, 2026 14:40
Умные купили давно на всю котлету. Теперь очередь покупать пересичным на букву "Л".
|