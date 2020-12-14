Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:На грейте замерзли балансировочные клапаны отопления, краны воды. Подачу воды восстановили только сейчас. По слухам один из влиятельных жильцов убрал директора УК за то, что не напряглисиь и не запустили газ крышной котельной. Это был лёгкий испуг, но у меня есть время до 30 марта подумать, стоит ли продолжать в Украине вообще что-то покупать. Сегодня рассматриваю варианты в Польше.
Кто б знал, что в запроектированных мной домах на струмковой будут жить эти черти Там просадочные грунты, нужно было заложить в конструкции механизм ухода фундаментов в бездну Кое где я рисовал двойную плиту, где-то, где можно было - забивные сваи
і шо, сильно подешевшав від цього Грейт?
тема взагалі то про ціни
скорее наоборот, подорожал. Основные риски тогда удалось быстро нивелировать: воду слили, по объектам стоят генераторы, критических последствий не произошло. Сейчас отключения уже не выглядят каким-то серьёзным фактором риска, рынок к ним адаптировался. А мой вопрос с релокацией — это личная история, к динамике цен он прямого отношения не имеет.