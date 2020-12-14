Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Я не перевзуваюсь, я просто не живу в фантазіях.
Ситуація змінюється — змінюються і рішення. Це називається адаптація, а не хаос.
Сьогодні продаю — бо є попит. Завтра куплю — якщо є сенс. Післязавтра поставлю на паузу — якщо ринок мертвий. Я не тримаюсь за одну “віру”, я дивлюсь на факти.
Ти це сприймаєш як протиріччя, бо шукаєш стабільну картину там, де її зараз не існує
я сприймаю це як порожнє емоційне балабольство, так коли ти нас вже нарешті покидаєш, адаптант?)
як би я це все не сприймав, але я чомусь жодного разу в повітрі не перевзувся і взаємовиключні речі не писав, ніяких прогнозів ніколи не давав, бо прекрасно розумію їх нікчемність і орієнтуюсь виключно на реальні факти, у мене наприклад все стабільно та рівно, ніяких панічних атак, які потребують алкоголю для заспокоєння не відчуваю, в майбутнє дивлюся з оптимізмом і на відміну від тебе живу спокійно та наскільки це можливо щасливо, а за кордон збираюсь їхати лише подорожуючи в автодомі
Бетон написав:Думаю купить кавалерку в варшаве на ближайшие несколько лет и передохнуть от всего этого.
Якщо не заперечуєте, додам дещо до вашого плану «реабілітації» у Варшаві:
— стосовно ринку кавалерок...
Ідея слушна, але з поправкою на реалії. Пару місяців тому розглядав варшавську первинку — ціни виглядали суттєво завищеними, а вартість метра явно незбалансованою для комфортного входу.
— АЛЕ..
Останнім часом бачу тренд: по деяких об’єктах забудовники впровадили спецпропозиції зі знижкою 8%. Більше того, відділи продажів стали набагато лояльнішими — готові давати аналогічний дисконт навіть там, де офіційних акцій немає. Ринок потроху стає «ринком покупця», девелопери вже готові до поступок.
Тримайтеся. Купівля кавалерки з дисконтом — цілком робочий варіант для нормалізації життя.
Щось чутно по Львівській площі? Коли вийдуть на поверхню?
Еще до карантина писали, что там реально два пятачка для выхода на поверхность, НО пока строили станцию - поверхность захарастили/застроили так, что свободной площади для обустройства выхода и подходов/подъезда к нему, мест посадки и высадки пассажиров (не то что паркинга) - не осталось... Один из них - "клумба" с журавлями, но там - и подъем с Подола, и разворот к Сенному...