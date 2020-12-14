Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Щось чутно по Львівській площі? Коли вийдуть на поверхню?
Еще до карантина писали, что там реально два пятачка для выхода на поверхность, НО пока строили станцию - поверхность захарастили/застроили так, что свободной площади для обустройства выхода и подходов/подъезда к нему, мест посадки и высадки пассажиров (не то что паркинга) - не осталось... Один из них - "клумба" с журавлями, но там - и подъем с Подола, и разворот к Сенному...
У відділі продажів Яр Граду ще у 2016му висіли рендери майбутньої станції і виходу з неї на початку Бульварно-Кудрявської. Я повірив і купив в цьому районі квартиру. І досі чекаю. Якщо б знав що це займе стільки часу - краще б Варшавський купив - там метро ось-ось відкриють - люди вже купують проїзні. Хоча розпочали будівництво пізніше. Я дуже терпляча людина і готовий чекати якщо мова йде про якісь нещасні 5-7-10 років, але ж не більше!
Бетон написав:Тем временем цены пошли вниз. Грейт падение всех предложений 2..7 куе. Остальные жк ещё хуже. Наблюдаем
С хорошим инстаремонтом(как делаешь ты), говноремонтом, бомжремонтом обойками от "Натахи с Горловки" или вообще "от строителей"? Может просто па3куе/метр уже никому без ипотеки там и не надо. 1К ну или аналогичное. В лучшем месте хозяева офисов и военнополевые крысы и дороже берут и больший метраж. После "удачного" входа в биток и драгоценные металлы без пробы.
Проблема в том, что квартиры после строителей дорожали быстрее квартир с ремонтом. Сейчас есть откат квартир после строителей в связи с полным отсутствием перспектив военных действий
airmax78 написав:У відділі продажів Яр Граду ще у 2016му висіли рендери майбутньої станції і виходу з неї на початку Бульварно-Кудрявської. Я повірив і купив в цьому районі квартиру. І досі чекаю. Якщо б знав що це займе стільки часу - краще б Варшавський купив - там метро ось-ось відкриють
подскажите свои планы, где планируете купить после голосухи и ЯГ? ну чисто информативно чтобы знать где точно не стоит рассматривать покупку...
барабашов написав:Да, метро там скоро откроют когда его зароют Но проездной там рано покупать, пока Потом в рублях он дешевле бкдет(3-4млрд. бумажками с портретом Ермака, целующегося с главным раввином Мацквы)
В Києві потрібно вміти чекати. Поспішак тут не поважають. Потрібно бути спокійним і терплячим. І планувати не на роки а на десятирічча. Хочеш проїхати від Суднобудівної до Вітряних гір на метро - став цю поїздку в плани на 2030й. Хочеш вийт на станції "Львівська Брама" і піднятись на поверхню - став в плани на 2070й і не мороч людям голову з запитаннями "ну коли ж, коли ж, коли ж?!". В Києві потрібно жити довго.
Клікнув Я про цю станцію ще 10 років тому з друзями дискутував, сказав, що треба виводити, незважаючи на халабуди зверху, що заважає - зносити. Бо потрібен квік-він для післяреволюційного іміджу нашої Столиці. Але зі мною сперечались "так не можна, так не по-європейські" Сумно, сумно, аж за край Франт сьогодні постив про архітектуру, ну теж нікуди правди діти Застряг наш Київ І Рибальський фейл