Степень котлована какая?
Монолита точнее
Додано: Вів 07 кві, 2026 09:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Степень котлована какая?
Монолита точнее
Додано: Вів 07 кві, 2026 10:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 07 кві, 2026 16:14
Шкода чабанкІвців - і так не дуже добре виглядають, а тут такий удар по подшлунковій. Цукровий діабет тепер там поширюватиметься з потрійною швидкістю. Пам'ятаю як у нас біля офісу відкрився Рошен - дуже помітні зміни у зовнішності працівників почались вже за декілька місяців. Бо нормальна жива людина не може пройти повз Рошен і нічого не купити. Це НЕ можливо. Як неможливо оминути гравітацію надважкої чорної діри. Якщо цей підсанкцієць ще облаштує міні кав'ярні в своїх магазинах - українцям пц.
Додано: Вів 07 кві, 2026 16:32
Норм. По правилу 100 аренд и минимальной отпускной цене в 4000 за метр + 1000 на ремонт - аренда однухи в 50кв.м такая и должна быть. Киев - один из немногих городов на Земле где сейчас работает правило 100 аренд.
Додано: Сер 08 кві, 2026 10:15
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Площу перед Бессарабським ринком перетворять на сучасний безбар’єрний простір з фонтаном
КМДА планує облаштувати територію на розі Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка, зробивши її зручною та доступною для всіх пішоходів.
Проєкт реалізують за підтримки меценатів, зокрема фармацевтичної компанії Farmak.
У міській адміністрації зазначають, що після демонтажу пам’ятника у 2013 році ця ділянка так і не стала повноцінним громадським простором і досі лишається частково недоступною.
Додано: Сер 08 кві, 2026 13:44
kingkongovets фонтан там не допоможе. Занадто малий простір з 3 строін відрізаний дуже завантаженою проїзжою частиною. Там щось потрібно більш креативне вигадувати щоб це місце оживити. Або інший пам'ятник встановити - бо як майданчик для пам'ятника місце ідеально підходить. А фонтан там ні для чого. Зупинить поки не пізно - гроші на вітер.
Додано: Сер 08 кві, 2026 14:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
До речі, в Києві досі немає пам'ятника ані Івану Мазепі ані Скоропадському. Що за фігня? Про Степана Бандеру та Романа Шухевича я взагалі мовчу. І замість того щоб ідеально пристосоване місце під пам'ятник (червоножопі в плані символізму були не дураки) використати за призначенням - вигадують якусь дурню з фонтаном.
Додано: Сер 08 кві, 2026 14:38
Додано: Сер 08 кві, 2026 14:45
Постаті Мазепи та Скоропадського, а тим більше Бандери та Шухевича вже отримали одностайну оцінку в українському суспільстві. Всі четверо заслуговують на вшанування їхньої пам'яті на найвищому рівні. 750 лямів на підвищення кваліфікації викладачів інституту культури та мистецтв у 2022-2023 році - якось знайшли - а на вшанування пам'яти тих хто боровся за незалежність України грошей немає.
Додано: Сер 08 кві, 2026 14:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Мазепа та Скоропадський - колаборанти, служили царату у справі гноблення українців вірою і правдою все життя
стара оцінка старого суспільства з сумбурною свідомістю
Усі повстали проти Гетьманату від Махна до Коновальця
Бандера з Шухевичем - блокери на шляху євроінтеграції , Польща ще вийде на арену зі своїми вимогами, якщо справа дійде до якогось етапу
Якщо ставити - то Євгену Коновальцю, можна було пам'ятник Щорсу перелицювати
На Коновальця чи Кравчука (кажуть з нього ліпили)
