Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
airmax78 написав:Постаті Мазепи та Скоропадського, а тим більше Бандери та Шухевича вже отримали одностайну оцінку в українському суспільстві.
Мазепа та Скоропадський - колаборанти, служили царату у справі гноблення українців вірою і правдою все життя Бандера з Шухевичем - блокери на шляху євроінтеграції , Польща ще вийде на арену зі своїми вимогами, якщо справа дійде до якогось етапу
Політика - мистецтво можливого. Мазепа крутився як міг, проводив багатовекторну політику. Головне що коли перед ним постав екзестенційний вибір - він зробив його на користь європейської цивілізації, а не московського бєспрєдєла. Нажаль тоді не спрацювало + комунікація з народом нормально вибудована не була. Скоропадський - те саме. Правильний вибір майже без вибору. Знов не пощастило. Тим більше вони заслуговують на пам'ятники - вони викликатимуть цікавісь, молодь буде читати, аналізувати помилки, навчатись на досвіді найвидатніших людей в історії України.
Тоді вже Кравчуку, бо крутився-крутився і викрутився майже до повної незалежності. Ну і помилки для аналізу більш актуальні ніж часів загниваючого феодалізму
Якщо ставити - то Євгену Коновальцю, можна було пам'ятник Щорсу перелицювати На Коновальця чи Кравчука (кажуть з нього ліпили)
Кравчук крутився тільки з однією метою - спочатку зберегти владу, а потім - собі старість а дітям та онукам гідне життя забезпечити. Сраний барига Кравчук у порівнянні зі справжніми історичними постатями. Але щось нас занесло не туди. Просто не дайте Фармаку робити там цей безглуздий фонтан.
Ось була вулиця імені царського генерала українського походження Драгомірова +/- аналог Скоропадського На честь нього перейменували у 2002, а у 2022 назвали в честь іншого, без усіляких плям колабораціонізма А несвідомий одесит-віденець (у Києві був транзитом) ментально так і залишився у історичному інтервалі [2002-2021] сумбурного світогляду, та ще й має нахабство лаяти Першого Президента Незалежної України, демократично обраного, демократично залишившего посаду національний та духовний нігілізм
"Quo vadis???"
Так, я не зміг зачепитись за Київ. Не всім це вдається. І мені достане сміливості це визнати. До Кравчука в мене особистий рахунок. З його мовчазної згоди знищили ЧМП - найбільшу судноплавну компанію світу. Максимально тупо. А я планував в ній працювати. Мріяв. Ви не уявляєте як я мріяв бути моряком. Як будь-який одеський хлопчик.
З 1999 по 2012 роки мала назву Михайла Драгомірова[1], 15 березня 2012 року назва уточнена на Михайла Драгомирова.[2] Названа на честь одного з найуспішніших воєначальників та військових теоретиків українського походження в XIX столітті, генерала Михайла Драгомирова (1830–1905)[3].
20 червня 2023 року Київська міська рада перейменувала вулицю на честь військовослужбовця, Героя України Андрія Верхогляда (позивний «Лівша»). [4]
Андрі́й Леоні́дович Верхогля́д (1995, м. Рава-Руська, Львівська область, Україна — 22 червня 2022, м. Світлодарськ, Донецька область, Україна) — український військовослужбовець, Підполковник (посмертно), командир батальйону 72 ОМБр[1][2] Збройних сил України, Герой України. Учасник російсько-української війни. Позивний «Лівша».