Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 кві, 2026 20:19
"Мертвый гигант" Киева небоскрёб Sky Towers сегодня продали с аукциона за $15 млн при вложенных $500+ млн
Остановка строительства была ещё в 2015 году. Его пытались продать не один раз и постоянно снижали цену. Сегодня его купил ТОВ "Тех Інвест Постач Плюс".
Бетон
Повідомлень: 6161
З нами з: 17.12.22
Подякував: 226 раз.
Подякували: 539 раз.
Профіль
5
3
2
Додано: Чет 09 кві, 2026 08:04
Нормально так, платники податків профінансували на $485+ млн якогось мільярдера.
BIGor
Повідомлень: 10617
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1508 раз.
Подякували: 1930 раз.
Профіль
2
2
Додано: Чет 09 кві, 2026 09:05
BIGor написав:Нормально так, платники податків профінансували на $485+ млн якогось мільярдера.
шо ти мелеш
kingkongovets
Повідомлень: 12273
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2779 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 09 кві, 2026 10:17
На жаль, це правда.
Укрексімбанк це повністю державний банк і збитки це втрата коштів платників податків. Тобто наші з вами
Бетон
Повідомлень: 6161
З нами з: 17.12.22
Подякував: 226 раз.
Подякували: 539 раз.
Профіль
5
3
2
Додано: Чет 09 кві, 2026 10:20
Малоймовірно, що він повністю на кредитні будувався.
Faceless
Модератор
Повідомлень: 37555
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1503 раз.
Подякували: 8308 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Чет 09 кві, 2026 10:27
а до чого тут взагалі Укрексім? це будував Саша Стоматолог
і про які «збитки» мова?
kingkongovets
Повідомлень: 12273
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2779 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
