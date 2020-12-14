Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
  #<1 ... 12769127701277112772
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 20:19

"Мертвый гигант" Киева небоскрёб Sky Towers сегодня продали с аукциона за $15 млн при вложенных $500+ млн

Остановка строительства была ещё в 2015 году. Его пытались продать не один раз и постоянно снижали цену. Сегодня его купил ТОВ "Тех Інвест Постач Плюс".

Бетон
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 08:04

  Бетон написав:"Мертвый гигант" Киева небоскрёб Sky Towers сегодня продали с аукциона за $15 млн при вложенных $500+ млн

Остановка строительства была ещё в 2015 году. Его пытались продать не один раз и постоянно снижали цену. Сегодня его купил ТОВ "Тех Інвест Постач Плюс".

Нормально так, платники податків профінансували на $485+ млн якогось мільярдера.
BIGor
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 09:05

BIGor написав:Нормально так, платники податків профінансували на $485+ млн якогось мільярдера.
шо ти мелеш
kingkongovets
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 10:17

На жаль, це правда.
Укрексімбанк це повністю державний банк і збитки це втрата коштів платників податків. Тобто наші з вами
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 10:20

Малоймовірно, що він повністю на кредитні будувався.
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 10:27

а до чого тут взагалі Укрексім? це будував Саша Стоматолог

і про які «збитки» мова?
kingkongovets
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 11:15

Так, пишуть, що є там Саша -
Конечный бенефициар: Расследование СМИ связывает компанию-покупателя с дочерьми Николая Злочевского


Основным источником финансирования строительства Sky Towers были кредитные средства государственного «Укрэксимбанка». Фактически проект реализовывался за деньги государственного банка под залог самого недостроя.
большая часть денег налогоплательщиков была потеряна.
Поскольку «Укрэксимбанк» на 100% принадлежит государству, любые его убытки — это дыра в бюджете, которую правительство закрывает (докапитализирует) за счет налогов.
Вот как выглядит эта «математика» потерь:
Сумма долга: К моменту принудительной продажи долг застройщика перед банком составлял около 7 млрд гривен (с учетом процентов и штрафов).
Цена продажи: На аукционе в апреле 2026 года объект продали всего за 560,5 млн гривен.
Итог: Государству удалось вернуть лишь около 8% от суммы задолженности. Разница в 6,4 млрд гривен осталась некомпенсированным убытком государственного банка.
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 11:36

збитки банк отримав ще коли погодився прийняти в якості залогу недобудовану будівлю багато років тому і чому це сталось не викликає питань з огляду на те ким саме був бенефіціар будівництва

а не тоді, коли просто їх зафіксував, продавши цей неліквід, вартість якого сьогодні є повністю віртуальною

тому теза, що «нарід профінансував кілька ярдів гривень якомусь мільярдеру» є брехливою та маніпулятивною
kingkongovets
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 12:02

Ну тоді ясно, але внесу певні поправки, як це насправді відбувається.
Зважаючи на час, коли цю аферу почали, зрозуміло, що нагнули банк ще за януковича.
Кредит під заставу об'єкта незавершеного будівництва вже вимагає створення резерву (фактично визнання можливого збитку). Тож залежно від того як там його класифікували частину збитків зарезервували ще за яника.
Потім, коли платежі по кредиту припинилися, резерв має бути 100% — тобто збитки були зафіксовані ще тоді. Чи було то ще за яника чи вже за Порошенка - неважливо.
Реалізація застави - це вже процес компенсування збитків яки вже було понесено.
