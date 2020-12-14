Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
BIGor написав:Нормально так, платники податків профінансували на $485+ млн якогось мільярдера. шо ти мелеш
На жаль, це правда. Укрексімбанк це повністю державний банк і збитки це втрата коштів платників податків. Тобто наші з вами
а до чого тут взагалі Укрексім? це будував Саша Стоматолог
і про які «збитки» мова?
Так, пишуть, що є там Саша - Конечный бенефициар: Расследование СМИ связывает компанию-покупателя с дочерьми Николая Злочевского
Основным источником финансирования строительства Sky Towers были кредитные средства государственного «Укрэксимбанка». Фактически проект реализовывался за деньги государственного банка под залог самого недостроя. большая часть денег налогоплательщиков была потеряна. Поскольку «Укрэксимбанк» на 100% принадлежит государству, любые его убытки — это дыра в бюджете, которую правительство закрывает (докапитализирует) за счет налогов. Вот как выглядит эта «математика» потерь: Сумма долга: К моменту принудительной продажи долг застройщика перед банком составлял около 7 млрд гривен (с учетом процентов и штрафов). Цена продажи: На аукционе в апреле 2026 года объект продали всего за 560,5 млн гривен. Итог: Государству удалось вернуть лишь около 8% от суммы задолженности. Разница в 6,4 млрд гривен осталась некомпенсированным убытком государственного банка.
Ну тоді ясно, але внесу певні поправки, як це насправді відбувається. Зважаючи на час, коли цю аферу почали, зрозуміло, що нагнули банк ще за януковича. Кредит під заставу об'єкта незавершеного будівництва вже вимагає створення резерву (фактично визнання можливого збитку). Тож залежно від того як там його класифікували частину збитків зарезервували ще за яника. Потім, коли платежі по кредиту припинилися, резерв має бути 100% — тобто збитки були зафіксовані ще тоді. Чи було то ще за яника чи вже за Порошенка - неважливо. Реалізація застави - це вже процес компенсування збитків яки вже було понесено.