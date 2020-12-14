Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
За міжнародними класифікаціями хмарочосом вваажається будівля вища 150м Гулівер та Кловський - хмарочоси, хоча останній трохи стрьомний" і не скляний Є мапи концентрації хмарочосів по світу - у Києва скромненька двійочка
Я тут случайно нашёл видео о пребывании Одувана(Варламова) в Лагосе - небоскрёбов там пруд пруди. И стеклянных, и со станцией метро под входом в аппартаменты. А вне их - одна сплошная...анархия и коррупция одним словом. Рекомендую сравнить.
Случайно ? Одувана ? ...
А мені більше подобається як барабашов що в Києві не був років 30 (і ясна справа не має в ньому ніякої нерухомості), так і в Лагосах всяких. Але який експерт і там і там!! Не здивуюсь, якщо він експерт в автомобілях без водійських прав.
Бетон написав:Sky Towers в Киеве — проект 47-этажного небоскреба, разработанный в 2005 году гонконгским архитектурным бюро DLN
ты подойди и посмотри на что РЕАЛЬНО похоже то что уже построено к рендерам что ты запостил не имеет НИКАКОГО отношения, тупая высокая КОРОБКА ИМХО входит в 3ку УЁ Киева наравне с "гнилым зубом" на Кловском и "элегантом" на Жилянской
Frant написав:Хотаб, ви бували в багатьох країнах Африки. Як там ситуація з багатоповерховими недобудами і кривобудами? Є хоч третина від київського бедламу?
Країни настільки корумповані, що там недобудов бути не може. Або заплатять куди треба і добудують, або вбʼють того хто заважає. Проте вони таки є. Я вже більше року періодично буваю на доволі престижному районі міста Найробі, і там помітив затягнутий сіткою (для облагородженння вигляду) недобуд. За рік не змінилось нічого.
Вбивати тих, хто заважає будувати - цікавий підхід)))) мабуть, ефективний.