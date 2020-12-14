Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А что это такое "картошка для кормовых нужд"??? Третий сорт не брак? Понятно что в великобритании спирт с неё не делают, не купили у большевиков патент, но доплачивать фермерам чтоб забрали её на свиноферму? Или там дотациями всё прекрасно покрывается(доход картофелефермера)? По теме. Я ж писал когда то, что втроём на 300уе 30 лет назад я с родителями прекрасно жил и иногда даже покупал баночку икорки за 9-10грн(140гр, расейськая конечно), 300уе~~~550-600грн это было чисто на еду и бытовую химию. Сейчас икорка сотку за кило стоит по акции, 14-15уе за такую же баночку(и не сахалин с камчаткой, та в ЛяСильпо и по 8-9тыс кило) За картошку не помню, но копчёная хорошая колбаса была в районе 5уе кило(10грн), при зарплате 150 и цене метра 200+++(сотка за убитое, но ещё не вонючее от старости ремонта) в моём шикарном районе. Сейчас метр у нас за такое же убитое, но вхлам и под капремонт, от 300 до 400 за метр(сопоставляйте цены с колбасой), с ремонтом минимум 800 сразу(ремонт 7-10летний, тогда такой стоил 220-250 за метр). Но тогда в убитое можно было вьезжать и с новым холодильником, унитазом и телеком начинать жить, а сейчас только полный капремонт. Цены Киева в таких же локациях(правый берег, прицентралье, от вокзалов пёхом 15мин) в старом фонде смотрите сами, думаю те же пропорции будут(именно с 96-97годов) А вот с 2006-07годов в епанутыми ценами пропорции будут совсем другие. Хотя тогда тоже ещё можно было жить(вдвоём молодожёнам-бюджетникам к примеру) на три сотни или полторы тысячи(чисто еда и быт.химия)
Ну так більше чи менше метрів ковбаси за м^2? Я так розумію, що аналогічна ковбаса не подорожчала в 3-4 рази? Відповідно в ковбасі зараз метр дорожче і т.д. В Україні накопичуються чималі гроші завдяки допомозі та кредитам, а всі не проїдаються-пропиваються і ринку фондового практично нема. Ось і пакують у нерухомість, а ризик розвороту є:
Попри війну і складну економічну ситуацію, вартість житла в українських містах часто не просто висока, а інколи навіть вища, ніж у європейських. Як пише низка аналітичних і медійних видань про нерухомість, у Львів ціни на новобудови подекуди співставні або навіть вищі, ніж у Кракові. При цьому рівень доходів населення — очевидно різний. Це вже сигнал, що ринок працює не зовсім у класичній логіці. Подивіться на горизонт будь-якого великого міста. Якщо я дивлюся у вікно — я бачу десятки кранів. Будується дуже багато. І тут виникає фундаментальна суперечність. З одного боку — обсяги будівництва ростуть. З іншого — населення країни зменшується, що робить платоспроможний попит все обмеженішим. https://wz.lviv.ua/interview/549828-ana ... sta-vachka
если память не изменяет, в начале 2000 сало было па 6 , тоесть 1 долякчик, а сьогодні?
Це ще про Київ писали, особливо в 2006-2008 роках. Тоді ціни на квартири перевищували всі розумні межі.
Зараз Львів перехопив естафету. Але думаю це також закінчиться.
Я ж пишу(отвечаю Ой-ю) что во первых и буженины то не было по 10уе/кило 30 лет назад(может на рынке в Киеве и продавали, у нас я не видел), а "Советская" колбаса с/к 5уе/кило стоила при сотке за метр(как и 2000году примерно), а потом десятикратный рост цен на вторичку за лет 6-7 был(но и с повышением качества той вторички, ремонты начали делать чтоб продать дорого) с конкретным отставанием от этого цен на продукты и само собой физическое золото. Если я не ошибаюсь то ровно 20 лет назад оно стоило 20-22уе/грамм, возможно при пересчёте пробы в скупке. А метр в Киеве в нормальном месте(не Липки и Прорезная с Пушкинской конечно) за тысячу(нынешнюю цену) когда перевалил? И сколько был в 2007м?
В колбасе подешевело, конкретно, в разы. Но не в 15 раз как в золоте. Тогда ж наверно новострой с заполнением кирпичом не меньше 100гр/метр стоил, а то и все 120(не Г9а и ДаймондХилл) Надо точный расчёт падения в пропасть у ЮА в личке спросить