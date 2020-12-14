Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Олежан написав:начали строить биоритм возле либедской. цена от $3500/м это еще даже сваи не начали забивать.
Т.е. на финале будет цена от 7000
Це не берлін, не барселона, навіть не чорногорія. Гола квартира 400-500-600 тис + ремонт. В країні, в якій п'ятий рік повномасштабна "екзистенційна" війна "на виживання". Королєвство крівих зєркал якесь. Я не розумію для кого. Рендери симпатичні, до речі
Долго на ветку не заглядывал. С эмигрантской ветки просил кого-нибудь перепостить, не знаю или сделали, Прохожий заглядывал, но что-то не получилось у него. Ок, не сочтите офтопом, сравните киевские цены с этим и на фоне этого какие должны быть цены в Киеве?
Кстати! Вспомнился мне сегдня наш венский узник и его прэлесть со ШТОРАМИ. Помнится, он уже во время большой войны хотел 352 куевро за нее. Ему кто-то что-то меньше предлагал, но он не соглащался, а потом ему ничего не оставалось как заявить" Прелесць не продаецца". Да, так чегойта я вспомнил? Сижу я сегдня солнечным субботним утром, пью кофей с донатсом из Данкин Донатс, тыцаю пальцАми в Трулию. И вот, ближний НДЖ, Форт Ли. Я там когда приехивал как турЫст один раз останавливался. Это через мост от Манхеттена. Мост - Вашингтон Бридж, в простонародье именуемый Джорджик. Итак: 199 куе, 21 этаж (о как совпало), видовая. Дом не дендрофекальный. Метраж примерно такой как у венского узника. 2 санузла, 2 спальни плюс гостинная. Даже такая редкая редкость как балкон есть. Модные мопы и паркинг прилагаются. Фитнес зал также. А еще рекреационная эрия, теннисные корты и спортплощадка для баскетбола, бассейн аутсайд в летнее время. Школы Элементари 10\10!!!!, мидл 8/10!! и хайскул 6\10 чтто вполне еще ничего. И это все через Хадсон Ривер (Ривер - это ошибка истории, Гудзон является проливом) от Манхеттена. По проживанию в Форт Ли мне сложно что-то говорить ввиду непродолжительности пребывания. Только лишь на основе пары недель в виде турЫста не могу себе присвоить степень экспертности как это делают некоторые. Но из минусов - интерстейт 95, но трасса вдали от этого комплекса. А из плюсов - природа, зайдя в местный парк мы встретились со стайкой молодыъ оленят, видели бобра и прочую непривычную для города живность. Публикую тут, чтобы Прохожий не плакался. Если кто хочет, может дать ссылку в обвальной ветке. https://www.trulia.com/home/555-north-a ... l-mediaTab
Hotab написав:тцк, влк, пилячі тендерів, реформатирів, відбудовників енергетики а дорожнобудівельників
Все ж основна причина - загроза яку відчуває Запоріжжя і Дніпро. І міграція звідти до столиці платоспроможних «везельвулів». Сьогодні в Мико в пасажирський вагон залетів Шахед. Це не додає бажання людям з грошима там залишатись. Якщо б у мене (як у мешканця Дніпра) виникло питання, витратити чорний пакет баксів на бетон в умовній європі, чи в Київ, до якого лінія фронту несподівано може стати дуже близько, я б Київ не розглядав взагалі. І якщо дійсно тікають товсті кроти з баблом з Зп та Дн, то ціни вже мають рости. Бо оця новобудова по 3500/7000 буде готова роки через 2-3 у кращому випадку. Що на той час буде на територї України?
Для этого нужно самому себе задать вопрос: Что в Европе даст недвижимость? Если вы мыслите разрядом сборщика киндер сюрпризов в коробки, то я вас разочарую. Людям со средним достатком нечего делать в Европе. Никто не будет тратить 5 лет на изучение языка, чтобы дорасти до старшего мойщика полов.
Недвижимость в Европе — это: низкая доходность (3–5% в лучшем случае), жёсткие налоги, контроль происхождения средств, дорогая эксплуатация, и рынок, где вы никто и звать вас никак.
Среднему человеку Европа ничего не гарантирует. Там не раздают статус, уважение и доход просто за факт покупки квартиры. Там платят за компетенцию и встроенность в систему. Бетон сам по себе не делает вас частью общества. Он либо инструмент, либо якорь.
Я сам периодически хочу поменять киевский бетон на польский. У меня он уже там есть. Но он ничего мне не даёт, кроме 1куе аренды в месяц. Я не могу его ни продать ни реинвестировать
А что вас удивляет? На пятом году войны, вы думаете люди не научились на ней зарабатывать?
Действительно, в развитых странах сейчас инвестиции в недвижимость становятся анахронизмом. В Украине пока практически нет альтернатив для больших сумм. И это не хороший сигнал. Но Украина стала очень технологичной страной. Не сомневваюсь, скоро она догонит и перегонит весь остальной мир. И инвесторы в бетон будут отдавать десяток квартир за "ведро картохи" (с).
Hotab написав:[b] Але ж лукін бек Бетон має більші успіхи в інвестуванні. Хто я такий щоб ставити в приклад себе чи критикувати його .
ти, як і багато інших тут не розумієш різницю між інвестиціями та спекуляціями
Бетон не інвестор, він спекулянт інвестиціі - це про інше
тут интересна математика процесса... насколько понял Бетон каждый новый бетон(каламбур ) покупает дороже предыдущего и каждый новый ремонт выходит дороже(если однотипный), учитывая короткий временной промежуток покупка/ремонт/продажа можно прийти к схеме "мама заканчивайте торгувать бо скоро нечем будет сдачу давать"(утрирую )
+1 Слово в слово я ему это написал несколько лет назад. Он с таким-же успехом мог держать ОДНУ квартиру, если оно действительно у него так работает.
airmax78 написав:Коли ми приїжджаємо (чи раніше приїжджали, коли ще було можна) до розпіарених міст, ми багато на що заплющуємо очі. Бо нові враження, навколо все незнайоме. Але якщо придивитись уважно, то стає зрозуміло, що краще Києва міста не має.
Чому тоді Ви в Відні, а не Києві?
Я розриваюсь між двома містами. Працюю у Відні, але справжнім життям живу тільки в Києві.
Напомнило. Штирлиц склонился над картой мира. Его неудержимо рвало на родину.
airmax78 написав:Візьму дешево. Па5К ЄВРО за квадрат без ремонту. Не збираюсь переплачувати.
Не обмежуйте себе ніякими рамками. беріть па 10 кЄвро якщо з видом не на гаражі
Якщо з гарним ремонтом та італійськими меблями - то доведеться залучити є-оселю на частину вартості. "Квартира повинна коштувати максимум скільки у вас є та доступно в кредит + ще трохи позичити у родичів"(с) (Юра-теплотехнік)
Ага. "Покупать недвижимость в воюющей стране - это клиника" (Венский узник).
airmax78 написав:Збираюсь повертатись - відновлюю старі порушені соціальні зв'язки.
Приїжджайте, чекаємо вас в Києві. Біля рибальского. Морозів вже немає. Гайки вмієте крутити? Влаштуємо вам відстрочку. Правда, ЗП невелика і брудна і десь в полях. Якщо не вмієте - можемо сантехніком-асенізатором, труби від гавна чистити. Або ж підберемо хороший бойовий колектив? Фронт чекає. По можливості, прихопіть інших ухилянтів, rjkz, бігора і тд
Hotab написав:Макс красавчик, мені його гумор подобається)) Доречі скільки він тут «вивіз» нападок за свою квіточку, так він ще лайтово тут тролить)). Не озлився на всіх оточуючих))
Ну раз ростемо , то декларую в 2027 році продаж Кампусу. Треба ж хоч раз зробити щось своєчасно! Бо з Херсоном «і зайці голодні, і з пацанами куйня вийла». 😅 І да, Макс, я памʼятаю вашу пораду купувати в «044» стільки метрів , на скільки є кешу. Якби послухав, був би в шоколаді. Але ж я купив 91 метр в Херсоні! Памʼятник довбо*бізму 😅
Я у 2020-2021 був занадто зайнятий роботою та власним ремонтом - про*бав зміну всієї зовнішньополітичної ситуації. Прокинувся тільки десь 20-21 лютого. Я б не дав нікому нічого купити аби був в матеріалі в той час. Не можна живучи в Україні розслаблятись.
Нифига ты не прокинулся. Ровно накануне войны ты тут рассказывал, что ее не будет. "Рукописи не горят".