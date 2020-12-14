Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 06:02

  airmax78 написав:
  Олежан написав:посмотрел про Тринити (будують чи емітують), сказали что аренда на 1к стартует с 2500 дол. фига себе

Норм. По правилу 100 аренд и минимальной отпускной цене в 4000 за метр + 1000 на ремонт - аренда однухи в 50кв.м такая и должна быть. Киев - один из немногих городов на Земле где сейчас работает правило 100 аренд.


Странно, я в НЙ дешевле снимаю.
Наверное НЙ проигрывает Киеву по самому главному.
ЛЛЛ.
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 06:10

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:Ось була вулиця імені царського генералу українського походження Драгомірова
+/- аналог Скоропадського
На честь нього перейменували у 2002, а у 2022 назвали в честь іншого, без усіляких плям колабораціонізма
А несвідомий одесит-віденець (у Києві був транзитом) ментально так і залишився у історичному інтервалі [2002-2021] сумбурного світогляду, та ще й має нахабство лаяти Першого Президента Незалежної України, демократично обраного, демократично залишившего посаду
національний та духовний нігілізм

"Quo vadis???"

Так, я не зміг зачепитись за Київ. Не всім це вдається. І мені достане сміливості це визнати. До Кравчука в мене особистий рахунок. З його мовчазної згоди знищили ЧМП - найбільшу судноплавну компанію світу. Максимально тупо. А я планував в ній працювати. Мріяв. Ви не уявляєте як я мріяв бути моряком. Як будь-який одеський хлопчик.


По секрету скажу, не было там "мовчазной згоди".
Там было активное участие. 330 судов было продано в Индонезию по цене лома.
Ну, его-то понять можно.
Времена тяжелые, а ему кавказца кормить было тяжело.
Собака - друг человека. А ради друга человек может и страну разваливать.
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 06:53

  Бетон написав:
  ihorkyiv написав:Навряд. Таки реально зробили інвалідом, зацідивши між роги за бикування.

Теперь я тебя между рог перeeбy


Какой смелый ... на форуме, будучи за границей )
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 06:55

  Бетон написав:
  Faceless написав:
  Бетон написав:впервые проехал на метро за 2 года. не верится, что можно вот так просто идти ногами по улице.

А шо, відстрочку намутили?


Так


Как ты о себе писал - я принципиальный, я против коррупции

Зараз дывы, и намутил, и воспользовался коррупцией )
И принципы не пошатнулись
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 07:20

  yama написав:Чому нема падіння цін в рази на києвську нерухомість - парадокс.
Тому що з корупцією все нормально. 35 років без змін. Чиновникам треба кудись інвестувати "зароблені важкою працею" гроші. Тут донині на вторинці ніхто не питає, жодна податкова: а звідки 100 000 чи 200 000 доларів на купівлю квартири? Все як в Московії. :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 07:32

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:впервые проехал на метро за 2 года. не верится, что можно вот так просто идти ногами по улице.
А шо, відстрочку намутили?


Так


Как ты о себе писал - я принципиальный, я против коррупции

Зараз дывы, и намутил, и воспользовался коррупцией )
И принципы не пошатнулись

Ни один чиновник или тцк ашник ничего от меня не получил. Нет коррупции. Всё по закону.
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 08:29

Украина стала очень

  rjkz написав:Но Украина стала очень технологичной страной.

збираєтесь перепетросянити аірмакса?
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 08:30

не те що на падаючому ринку

  rjkz написав:
  Прохожий написав:тут интересна математика процесса...
насколько понял Бетон каждый новый бетон(каламбур :mrgreen: ) покупает дороже предыдущего и каждый новый ремонт выходит дороже(если однотипный), учитывая короткий временной промежуток покупка/ремонт/продажа можно прийти к схеме "мама заканчивайте торгувать бо скоро нечем будет сдачу давать"(утрирую :shock: )

+1
Слово в слово я ему это написал несколько лет назад.
Он с таким-же успехом мог держать ОДНУ квартиру, если оно действительно у него так работает.

звичайно, не те що на падаючому ринку фліпати може кожний
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 08:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

yama написав:Дуже цікаво читати цю тему якщо більша частина ТЕЦ Києва як займались теплопостачанням - зруйновані та поки що немає жодних рухів у напрямку еееее…. Я навіть не знаю скажімо загально - виправлення ситуації . Ба більше на мою думку , спираючись на різних «екПердів» з ютубу, та і на звичайну логіку підчас війни ці питання вирішити не можливо. Будівництво якісної приватної котельні на приватному дуже багатому виробництві яке займається експортом , це я до того що гроші там не були обмежувальним фактором, зайняло 1 рік . У Києві таке будівництво ще навіть не починалось і практично не можливе в умовах війни. Якщо мова про багатоквартирні будинки в тому числі новобудови, то там індивідуальне газове опалення згідно норм обмежено чи то 5 чи то 7 поверхів, а таке житло в Києві вже можна вважати майже преміум ))) класом. Тобто автоматично всі мурашники без опалення ще не одну зиму. Друга проблема електроенергія тут ситуація майже така ж сама як і з опаленням , якщо не гірше, основні підстанції лінії розбиваються на раз два , своєї генерації Київ немає .
ТОМУ МЕНЕ ВЗАГАЛІ ДИВУЄ як в здоровому розумі в світлій памяті можна взагалі розглядати купівлю нерухомості по таких цінах чи навіть оренду в Києві у багатоквартирних новобудовах і не тільки. Хіба який сегмент приватних будинків а-ля елітних поселень, де можна самостійно побудувти собі СЕС + поставити генератор на 15-30 кВт, само собою газ і таке інше типу своєї скважини і свого септика ))) але септик якось не асоціюється з елітною нерухомістью .
Цей парадокс пояснити важко , так само як і парадокс голосування за Януковича після оранжевої революції ))) . Чому нема падіння цін в рази на києвську нерухомість - парадокс. Ой я ще забув за війну - обстріли . Найкраща Київська нерухомість це безкоштовна палатка в метро чи оренда підземної парковки переобладнаної під місце для спання
По-перше, з чого ви вирішили, що жодних рухів немає? Ще в березні під кінець сезону опалення і гаряче водопостачання тимчасово відновили, думаю тестово бо короткочасно. Запускали невеликі котельні схоже. То що це не дуже афішували як на мене і правильно.
Все інше вами написане то вже повнісінька дурня
