yama написав: Дуже цікаво читати цю тему якщо більша частина ТЕЦ Києва як займались теплопостачанням - зруйновані та поки що немає жодних рухів у напрямку еееее…. Я навіть не знаю скажімо загально - виправлення ситуації . Ба більше на мою думку , спираючись на різних «екПердів» з ютубу, та і на звичайну логіку підчас війни ці питання вирішити не можливо. Будівництво якісної приватної котельні на приватному дуже багатому виробництві яке займається експортом , це я до того що гроші там не були обмежувальним фактором, зайняло 1 рік . У Києві таке будівництво ще навіть не починалось і практично не можливе в умовах війни. Якщо мова про багатоквартирні будинки в тому числі новобудови, то там індивідуальне газове опалення згідно норм обмежено чи то 5 чи то 7 поверхів, а таке житло в Києві вже можна вважати майже преміум ))) класом. Тобто автоматично всі мурашники без опалення ще не одну зиму. Друга проблема електроенергія тут ситуація майже така ж сама як і з опаленням , якщо не гірше, основні підстанції лінії розбиваються на раз два , своєї генерації Київ немає .

ТОМУ МЕНЕ ВЗАГАЛІ ДИВУЄ як в здоровому розумі в світлій памяті можна взагалі розглядати купівлю нерухомості по таких цінах чи навіть оренду в Києві у багатоквартирних новобудовах і не тільки. Хіба який сегмент приватних будинків а-ля елітних поселень, де можна самостійно побудувти собі СЕС + поставити генератор на 15-30 кВт, само собою газ і таке інше типу своєї скважини і свого септика ))) але септик якось не асоціюється з елітною нерухомістью .

Цей парадокс пояснити важко , так само як і парадокс голосування за Януковича після оранжевої революції ))) . Чому нема падіння цін в рази на києвську нерухомість - парадокс. Ой я ще забув за війну - обстріли . Найкраща Київська нерухомість це безкоштовна палатка в метро чи оренда підземної парковки переобладнаної під місце для спання