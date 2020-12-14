Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпачнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 12:14

  Xenon написав:
  Faceless написав:
  Xenon написав:Дарницька ТЕЦ вже більше тижня димить усіма 3ма трубами (почерзі)

Це я бачу, але це не обов'язково означає, що її відновили.


звичайно не означає, але й зради повної немає (як дехто кричав що все зруйновано на 99%)

ну конкретно зараз, доречі, всі труби без димку
Просто з того що я бачив, як її роздовбали, мені мало віриться, що то зможуть відновити, тим більше Дарницька ТЕЦ приватна. Але якщо вийде то це буде взагалі чудово, і в наступний опалювальний ми зайдемо з опаленням, щоб тут не скиглили франти і не фантазували гості зі Львова
Доречі, незважаючи на перерву з опаленням, оренда так і не знижувалась
П.С. А ні, щойно задиміла
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 12:24

  yama написав:
  Faceless написав:По-перше, з чого ви вирішили, що жодних рухів немає? Ще в березні під кінець сезону опалення і гаряче водопостачання тимчасово відновили, думаю тестово бо короткочасно. Запускали невеликі котельні схоже. То що це не дуже афішували як на мене і правильно.
Все інше вами написане то вже повнісінька дурня
я вам вказав на реальні терміни побудови котельні при необмеженому фінансовому ресурсі при найбільшому бажанні зробити це для себе як наскоріше. Але загалом " Зима близько" (с) Старки і окремо зима покаже хто правий


Згоден з вами що відновити до наступного року все нереально.
Але заради справедливості такі морози трапляються раз на 5 якщо не на 10 років.
Тому такої ситуації з опаленням і проривом труб як було в лютому вже не буде.
Проблеми з електрикою будуть.
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 19:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:С эмигрантской ветки просил кого-нибудь перепостить, не знаю или сделали, Прохожий заглядывал, но что-то не получилось у него.

ответил в профильной колбасной ветке
Еміграція, заробітчанство

не тащите сюда оффтоп. и так хватает и без вашего...
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 08:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За декілька років люди на двох квартирах пасивно заробили 50куе.
Бери вкладай, наприклад, в H20 від столиці, хто вам не дає?
Написав варіант 15куе за рік в варшавському. Сидять плачуть
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 08:13

  Frant написав:
  Бетон написав:При жорсткій владі будете ви сидіти біля метро і грать гармонікою або дуть в сопілку.
Якщо ви хочете жорсткість, то їдьте в Білорусь

Ще один любитель анархії, безладу і хаосу і втрати державності.

Ти спробуй в США, чи в ЄС збудувати будинок без дозволу. Чи збудувати будинок з порушенням проекту. Чи машину припаркувати на тротуарі. Чи газон з травою не скосити своєчасно, біля будинка. Чи податки не платити і обкрадати свою державу. Потім розкажеш, який штраф заплатив чи скільки років тюрми дали. :mrgreen: :mrgreen:

І що? Ваша мрія- штрафи?
Все?
Людина за життя здатна розвинутись тільки до тюрми і штрафів.
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 24 кві, 2026 08:14, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 08:14

  Бетон написав:За декілька років люди на двох квартирах пасивно заробили 50куе.

1) Податкова спитала, звідки гроші на нерухомість?
2) Вони заплатили всі податки, в тому числі на здачу в оренду???

Всі ці ігри в демократію (насправді - анархію) - вони були хороші до 24.02.2022.

Бєтон, можеш не відповідати, все одно ти збрешеш :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 24 кві, 2026 08:22, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 08:17

  Бетон написав:
  Frant написав:
  Бетон написав:При жорсткій владі будете ви сидіти біля метро і грать гармонікою або дуть в сопілку.
Якщо ви хочете жорсткість, то їдьте в Білорусь

Ще один любитель анархії, безладу і хаосу і втрати державності.

Ти спробуй в США, чи в ЄС збудувати будинок без дозволу. Чи збудувати будинок з порушенням проекту. Чи машину припаркувати на тротуарі. Чи газон з травою не скосити своєчасно, біля будинка. Чи податки не платити і обкрадати свою державу. Потім розкажеш, який штраф заплатив чи скільки років тюрми дали. :mrgreen: :mrgreen:

І що? Ваша мрія- штрафи?
Все?
Людина за життя здатна розвинутись тільки до тюрми і штрафів.

Чому штрафи?
Тюрма для таких як ти.
В США в тюрмах сидить, мабуть, 2-3% працездатного населення. І чиновники, і бізнєсмени сидять. І економика прекрасно розвивається :mrgreen:
В Китаї демократії взагалі не було, економика росте, як на дроіжджах. Тюрми повні, а міністрів і чиновників періодично відстрілюють, за злодійство. Інженерам платять норм ЗП, не 300 дол/міс. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 24 кві, 2026 08:26, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 08:18

  Бетон написав:При жорсткій владі будете ви сидіти біля метро і грать гармонікою або дуть в сопілку.
Якщо ви хочете жорсткість, то їдьте в Білорусь


Бетон те що зараз у Україні це не мінімально необхідний порядок це повна анархія. Я думаю навіть б Махно здивувався.
35 років ставили будки хто де забажає в Києві за хабарі з порущенням усіх можливих санітарних та ін.норм.
Тільки зараз ці будки почали прибирати.
Так це тільки видима вершина айсберга.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 08:21

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:При жорсткій владі будете ви сидіти біля метро і грать гармонікою або дуть в сопілку.
Якщо ви хочете жорсткість, то їдьте в Білорусь


Бетон те що зараз у Україні це не мінімально необхідний порядок це повна анархія. Я думаю навіть б Махно здивувався.
35 років ставили будки хто де забажає в Києві за хабарі з порущенням усіх можливих санітарних та ін.норм.
Тільки зараз ці будки почали прибирати.
Так це тільки видима вершина айсберга.

20-30 поверхівки від Войцеховського - хіба це будки?
Вони по всьому Києву стоять. Десятками. Недобуди в тому числі.
Ніхто навіть не чешеться, що їх слід знести чи добудувати.

Про порушення всіх норм і регламентів градобудіництва УКОшниками- писали навіть місцеві рожевоокулярники.
Десь в Київській області, я бачив, як якийсь бізнєсмен чи чиновник (суддя?) приватизував два берега річки, обніс їх парканом. Чудное зреліще, маєток з 4-метровим парканом на двох берегах річки, як в Московії.
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 08:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ви дуже примітивно розумієте США і ЄС. Це не про штрафи і тюрми. Це про свободу.
В США спочатку права людини і ринок, а вже потім контроль. Там держава не лізе в кожну щілину, як вам хочеться
там за порушення з боку держави карають не слабше, ніж з боку громадян. Поліцейський перевищив повноваження — отримав реальний строк і знищену кар’єру.
Ви взагалі хоч уявляєте як там працюють суди??


США це свобода, це кращі ринки в світі. Це в першу чергу успішність, заможність а не концтабір, дядя
А не як бігати і шукати, кого оштрафувати чи посадити.
А у вас вся модель світу: штраф, тюрма. Це не про порядок — це про страх і відсутність мислення
