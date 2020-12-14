Коли розпачнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 15:25

  kingkongovets написав:і броня)

Зате чесна, а не куплена, як у деяких.
Striker
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 15:27

Striker написав:
  kingkongovets написав:і броня)

Зате чесна, а не куплена, як у деяких.
Та ніхто ж нічого не каже
Faceless
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 15:38

О, а де в нас енергетики сильно більше отримують? Ну, я можу знайти в Дніпрі хай за 40-50к грн роботу, мені вже колись пропонували до війни інженером з експлуатації в ТРЦ і об'єкти Delmar. Я пройшов співбесіду і мене брали. Але як раз сталася бідося і я випав на 3-4 місяці через операцію. І це багато, штука баксів? І хто сказав про здорового чоловіка, ти знаєш всі мої болячки? Я до 30 років переніс 4 операції, якщо що. Продовжуй поноситись далі, дуже цікаво.
Striker
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 15:48

На ВЛК всі придатні, чи й не новина. Мій тесть 50+ років з 6 штифтами в спині і болями також придатний, і шо?

Ще раз перечитай уважно, що я написав, і не ганьбися. О, так давай всі підемо воювати, світло в твоїй халабуді з повітря ж береться, ага)

Чел, зупинись. До чого взагалі моя бронь до низької оплати праці по всій Україні?
Востаннє редагувалось Striker в Пон 25 тра, 2026 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Striker
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 15:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:нет никакого плана ни по экономике, ни по защите инвесторов
Какой может быть план по экономике, если государство занято обороной себя и соседей на их деньги? Или как-то можно развивать экономику, когда в любой момент любой объект может быть разрушен? Это же всё равно, что спрашивать солдата на передовой: "а что ты делаешь, чтобы обеспечить себе финансовое будущее?" Какое финансовое будущее? Его призвали, он там стреляет и в любой момент может сам схватить пулю. Ему дают за это деньги, сколько сами дающие посчитают нужным. Чтобы говорить о будущем, нужно сначала его из окопа вынуть, и дать стабильность. И далее, я правильно понимаю, что под инвесторами имеются ввиду инвесторы в киевские бетонометры? А какую ещё защиту от государства вы хотели бы видеть? Оккупантов в Киев не пропустили, в том числе ценой сдачи без боя огромных регионов и целых городов "уровнем пониже". ПВО, вероятно, защищают Киев как ничто другое. Или вы хотели бы, чтобы государство немедленно компенсировало все потери, которые случаются несмотря на всё перечисленное?
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 16:32

Є, але це керівні посади здебільшого, не так просто влаштуватися. Або бути постійно у відрядженнях. І краще працювати за 20-ку, і бути живим. Але сам факт, як Україна чи Ахметов оцінює мою працю в 20-ку, мої знання, на які я витратив багато часу. Я не жаліюсь, а констатую факт. Факт того, що заради 20-30-40к взагалі немає сенсу вчитися нормальній спеціальності в Україні, а краще відразу їхати звідси подалі, що успішно зараз робить молодь до 22 років. Я зробив помилку, треба було відразу вчити якусь мову і збирати на квиток, тепер доводиться відгрібати) Але все йде до того, що ми просто зробимо ще двох дітей і легально поїдемо, навіть якщо війна закінчиться. Дружина не проти такого бізнес-плану. Головне вижити в цьому всьому лайні.
Striker
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 17:34

  Striker написав:Я офіційно отримую зарплату в ДТЕК 23600 грн, а з малою дитиною витрачаю мінімум 50-70к в місяць. Це адекватно? При тому, що ми не ходимо в ресторани і кафешки, навіть на відпочинок не їздимо.


Виникає просте питання, за рахунок чого, кожного місяця, покривається касовий розрив між офіційною ЗП і витратами в розмірі 26400-36400 грн

Варіант "кредити" не пропонувати
А вам не один хрен.Допустим ему родственники помогают.И?
Лавры финмонитринга покоя не дают?
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 18:59

Не один хрен ...

Мне бы хотелось узнать без "допустим"
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 19:42

Сравнить экономику воюющего государства с солдатом в окопе — попытка оправдать полный провал в управлении. Солдат в окопе не должен думать об экономике, у него другая задача.

​Если всё настолько безнадежно, почему тогда без остановки клянчат донаты и западную помощь? План на десятилетия вперед — это просто ходить с протянутой рукой и жить на субсидии? Без собственной работающей экономики оружие завтра давать перестанут — и что тогда?

​Почему экономика до сих пор не на военных рельсах? Если у нас каждый объект под угрозой, то где жесткая мобилизация ресурсов под нужды фронта? Почему вместо заводов по производству дронов и снарядов мы видим перекладывание брусчатки, закупки барабанов и распил бюджетов?

​ Израиль или Южная Корея десятилетиями живут под угрозой тотального уничтожения, строя при этом топовые мировые экономики.

Риски — это повод не закрывать глаза, а строить подземные производства, менять налоговую систему и страховать бизнес.

​Что касается вашего пренебрежительного - инвесторы в киевские бетонометры, эти люди вливают миллиарды в экономику страны прямо сейчас.

Давайте, остановите строительство вообще. Оставьте кабаки и ночные клубы
