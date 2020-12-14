Додано: Пон 25 тра, 2026 15:59

Бетон написав: нет никакого плана ни по экономике, ни по защите инвесторов нет никакого плана ни по экономике, ни по защите инвесторов

Какой может быть план по экономике, если государство занято обороной себя и соседей на их деньги? Или как-то можно развивать экономику, когда в любой момент любой объект может быть разрушен? Это же всё равно, что спрашивать солдата на передовой: "а что ты делаешь, чтобы обеспечить себе финансовое будущее?" Какое финансовое будущее? Его призвали, он там стреляет и в любой момент может сам схватить пулю. Ему дают за это деньги, сколько сами дающие посчитают нужным. Чтобы говорить о будущем, нужно сначала его из окопа вынуть, и дать стабильность. И далее, я правильно понимаю, что под инвесторами имеются ввиду инвесторы в киевские бетонометры? А какую ещё защиту от государства вы хотели бы видеть? Оккупантов в Киев не пропустили, в том числе ценой сдачи без боя огромных регионов и целых городов "уровнем пониже". ПВО, вероятно, защищают Киев как ничто другое. Или вы хотели бы, чтобы государство немедленно компенсировало все потери, которые случаются несмотря на всё перечисленное?