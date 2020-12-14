барабашов написав:
Николай - почему вы думаете что все измотаны морально и физически?
Всё прекрасно(после отбоя воздушной тревоги)
На набережных наших городов полно машин с салона 24-25-26г.в. по цене как хруща на Лукьяновке, так и прелести Эйра(ну пусть вдвое ниже)
Люди жрут, пьют, готовятся к ЧМФ, пилить бюджет, жить на 3%, купил дрон за рупь - продал втрое дороже, особо фартовые уже едут отдыхать не на Чёрное море в Ильичёвск.
Жилья всё меньше(пригодного для жизни) - народ не весь собрался к вам и в еврозону.
Цены вверх(на пригодное), ремонт сейчас невероятное событие.
Всё будет хорошо и вы ещё и до 60ти проведаете свои бетонометры там где вы их законсервировали.
Разные есть.
Я общаюсь со своими друзьями в Киеве.
Есть такие, кто вообще живет как в мирное время, работают, по ресторанам ходят, в отпуск ездят.
Есть такие, кто очень вымотан.
Есть друзья, которые живут прямо возле...кхе, Лукьяновки.
Есть такие, чья семья после 20+ лет брака развалилась. На нервной почве.
Есть такие, кто в шаге от этого.
Есть друг, который был таким правильным-правильным, что никогда за руль не садился если накануне выпил. Сейчас он тупо именно за рулем и бухает. То есть буквально.
Есть такие, кто уже пятый год не выходит из квартиры.
Но есть и такие кто с самого начала на фронте. Усталые, раненные, контуженные.
Выезжали к семьям в Европу в отпуск, но в срок возвращались. Пошли добровольцами. Тоже устали, позвонки разъезжаются от постоянного ношения брони. суставы изношены. В марте 22-го в джинсах и кроссовках в залитом дождем окопе под Киевом пневмония была. И не ноют.