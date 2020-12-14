Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 тра, 2026 22:43
rjkz написав:
Условно, есть доход, с которого платится (повтрюсь, без конкретики, условно), 30% налогов. И тут сверху "падает" доход, а он в чистом виде, от продажи хаты.
И это уже вполне может выскочить в брекет 40-45%.
Не может ни при каких вариантах.
Вы принципиально не читаете, что ответил именно Вам?
Додано: П'ят 29 тра, 2026 22:50
Hotab написав:rjkz
Це вже питання не цього топіку, та все ж..
А що, в загальному випадку, без привʼязки до нерухомості Києва, якщо ви почнете p2p перекази з своїх українських карт (теоретично ви їх все ще можете дистанційно відкривати) на свою карту в США по 1-2 тисячі дол щомісяця (але таких укр банків банків скажімо 5, і відповідно сума щомісяця 5-10 тис дол) , то в США моніторинг нажабить вас? Все одно спитає «звідки дєньгі, Зін?»
І їх не влаштує договір продажу нерумлсті в Києві, наприклад?
Наступний варіант.. Продаж, в Києві конвертація в USDT, витрачати в США невеликими сумами на побутові проблеми , без всяких там «купив Додж за 50 куе»
Я дійсно погано уявляю життя в США, в Європі поступово освоїти сотню тисяч євро не надто велика проблема
Начнем с того, что у меня нет счетов в Украине.
Это первое.
Второе. О любом счете с балансом в 10+ куе надо информировать американскую налоговую.
Третье.
О всех поступлениях надо информировать американскую налоговую.
Четвертое.
Нельзя в жизни избежать 2-х вещей - смерти и уплаты налогов.
Причем если уплату налогов я воспринимаю как неизбежное, то проблемы с американской налоговой ввиду странностей с денежными телодвижениями не хочу совершенно. Американская налоговая вообще-то людей редко беспокоит, но когда это начинается - мало не покажется.
Пятое.
У меня есть веские основания полагать, что американская налоговая знает все и обо всех. Но я не уверен, что рядовой чиновник будет париться тем, чтобы вникать в то, как пяткой левой ноги граждане Украины чешут правое ухо, чтобы вывести абсолютно легальные деньги ибо сам вывод с точки зрения украинской системы нелегален.
Шестое.
Учитывая вышеизложенное, пока не будет простого и понятного для американской стороны пути от продажи недвиги в Украине до их поступления в банк США, начинать это даже не стоит.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 23:52
TUR написав: rjkz написав:
Единственное что, теперь уже стоит еще и вопрос в том,что в США прогрессивное налогообложение, и помимо налогов в Украине, вся продажа будет вписана в доход.
и это будет означать офигенный такс брекет.
Будет, но вывод о сумме налога неправильный.
Как резидент США вы подпадаете под Capital Gains Tax.
На ваших суммах (до 545 500 долл США) это 15%. Если сумма больше - 20%.А если подается совместная декларация (Married Filing Jointly) - то до 99 тыс долл - вообще 0 %. При одиночной декларации 0% до 49 500 долл.
Но вы, при продаже в Киеве недвижимости, должны будете уплатить 23% (18+5) как нерезидент. Это по правилам и если не скрывать резидентсво США.
Между Украиной и США действует Конвенція між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування.
По ней в зачет пойдет 18% уплаченных в Украине.
Итого - ничего платить в США не придется (ну или 2% на реально больших суммах) и деньги будут "белыми".
Написал в общих чертах. А вот нюансы -
проконсультируйтесь с лицензированным бухгалтером в США.
Спасибо.
С бухгалтерами тут туго.
Я пришел с конкретным вопросом к лицензированному бухгалтеру и решением этого вопроса "Так можнно сделать?". Бухгалтер начала мне предлагать "чесать пяткой левой ноги правое ухо". После нескольких повторений сказала "Да, так можно сделать". "Сколько с меня за консультацию?" "40 долларов". "Вот, пожалуйста, спасибо, до свидания".
И еще, тут приходишь к бухгалтеру, который делает твою налоговую декларацию, он ее делает, берет за это деньги, но ответственность за ее правильность несешь ты.
И настолько много нюансов в каждом конкретном случае, что вероятность того, что бухгалтер даст компетентный ответ, достаточно невелика.
Тут как юристы, каждый специализируется на своей теме, а в других профан, так и бухгалтера, каждый знает только часть от всего.
В обчем, хз.
Но есть одна идея. Не знаю или сработает.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 23:54
shapo написав: TUR написав:
Будет, но вывод о сумме налога неправильный.
Как резидент США вы подпадаете под Capital Gains Tax.
На ваших суммах (до 545 500 долл США) это 15%. Если сумма больше - 20%.А если подается совместная декларация (Married Filing Jointly) - то до 99 тыс долл - вообще 0 %. При одиночной декларации 0% до 49 500 долл.
Но вы, при продаже в Киеве недвижимости, должны будете уплатить 23% (18+5) как нерезидент. Это по правилам и если не скрывать резидентсво США.
Между Украиной и США действует Конвенція між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування.
По ней в зачет пойдет 18% уплаченных в Украине.
Итого - ничего платить в США не придется (ну или 2% на реально больших суммах) и деньги будут "белыми".
Написал в общих чертах. А вот нюансы -
проконсультируйтесь с лицензированным бухгалтером в США.
Знакомый израильтянин с американским гражданством утверждал,что до 350000 баксов заработанных в другой стране за год он в США платить ничего не должен.
Что-то изменилось, от штата зависит или он перепутал шекели с долларами?
Что касается двойного налогообложения,то,как правило в Украине другое резиденство при продаже скрывают чтобы не платить 18% вместо 1% хотя в случае США ,возможно,наоборот, его надо светить
Не знаю точно, несколько лет назад слыщал о 95 000 долларов.
Но там что-то тоже про какой-то штат шлось.
И если шлось про штат, то это про правила штата, а федеральные - это отдельно.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 23:59
shapo написав: TUR написав: shapo написав:
Знакомый израильтянин с американским гражданством утверждал,что до 350000 баксов заработанных в другой стране за год он в США платить ничего не должен.
Что-то изменилось, от штата зависит или он перепутал шекели с долларами?
Что-то он напутал или вы не поняли.
Наверное он имел ввиду FEIE (Foreign Earned Income Exclusion) - 132 900 долл на сегодня. От штата это не зависит - это федеральные налоги и исключения.
Но, для этого надо быть вне США более 330 дней в году и иметь налоговое резиденство другой страны не менее 1 года.
+ Под это подпадают только доходы от зарплаты.
Пассивный доход (дивиденды, проценты, прирост капитала, пенсия) под исключения не подпадают.
А продажа квартиры - это прирост капитала и там Capital Gains Tax, о котором написал выше
Он точно больше года живёт вне США и доход у него его зарплата
Если речь о продаже квартиры, с чего все началось, то это точно не зарплата.
В США есть много условий по природе дохода и иным условиям.
Поэтому все учесть чтобы нужен ну ооочень квалифицированный бухгалтер.
Додано: Суб 30 тра, 2026 00:02
shapo написав: TUR написав: shapo написав:
Что касается двойного налогообложения,то,как правило в Украине другое резиденство при продаже скрывают чтобы не платить 18% вместо 1%
хотя в случае США ,возможно,наоборот, его надо светить
23% вместо 0% в данном случае с Николаем.
Но и скрыть будет не очень просто со штампом "выезд на ПМЖ" в загранпаспорте + доверенность на продажу, выданная в консульстве Украины в США
.
Но это другая тема
Во-первых, не все ставят штамп " выезд на ПМЖ".
Во-вторых, необязательно доверенность делать в консульстве.
И если квартира своя,то 1+1,5% военный сбор.
А 18+5 это для нерезидентов или если сделка третья и следуюшая в году
У меня не только штамп стоит, но и все что нужно было уведомить, чтобы его получить все уведомлено.
Если доверенность делать не в консульстве, то нужен апостиль, который и ежу понятно чтот делался за границей, а если за границей, то вопрос - его резидент ли ее делал, как бы на поверхности.
Додано: Суб 30 тра, 2026 00:12
TUR написав: rjkz написав:
Условно, есть доход, с которого платится (повтрюсь, без конкретики, условно), 30% налогов. И тут сверху "падает" доход, а он в чистом виде, от продажи хаты.
И это уже вполне может выскочить в брекет 40-45%.
Не может ни при каких вариантах.
Вы принципиально не читаете, что ответил именно Вам?
Спасибо, прочитал после того как этот пост написал.
Но есть еще сопутствующие моменты, где фигурирует доход.
Хотя это временно.
Над думать и узнавать.
