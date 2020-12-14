Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Ви собі не можете уявити, скільки людей приходять до мене кожного дня з пропозицією когось там поставити".
Мер Києва заявив, що фонтан є "найбільш нейтральним рішенням" для громадського простору на місці колишнього пам'ятника Леніну навпроти Бессарабського ринку — оскільки встановлення будь-якої скульптури викличе суперечки.
За його словами, територія біля колишнього пам'ятника Леніну зараз є "відрізаним острівцем", який хочуть зробити повноцінним громадським простором:
"Хтось захищає Леніна, хтось хоче Скоропадського поставити, хтось хоче поставити козака, який несе хрест. Там стільки пропозицій і кожен скульптор хоче в цьому місці поставити якусь скульптуру".
Кличко також заявив, що це місце має "дуже негативну енергетику", а навколо будь-якої потенційної скульптури виникатимуть конфлікти:
"Ви собі не можете уявити, скільки людей приходять до мене кожного дня з пропозицією когось там поставити: тільки цього, а не іншого. І кого б ми не поставили, буде багато різних думок: чому цього, а не цього, буть відстоювати, буде великий, є таке слово, срач".
Очільник столиці вважає, що класичний київський фонтан стане найбільш нейтральним рішенням, а сама територія після оновлення "почне жити".
rjkz написав: У меня не только штамп стоит, но и все что нужно было уведомить, чтобы его получить все уведомлено. Если доверенность делать не в консульстве, то нужен апостиль, который и ежу понятно чтот делался за границей, а если за границей, то вопрос - его резидент ли ее делал, как бы на поверхности.
Хотел отметить ещё один,как на мой взгляд самый важный момент в отличие от процентов и справок - кому вы доверите в Украине продажу квартиры и перевод денег? Здесь ведь нужен человек имеющий опыт обращения с такими суммами и тот,кому вы безоговорочно верите. Понятно,что на этом форуме если не каждый первый,то точно каждый второй часто имел дело если не сотнями тысяч,то с десятками тысяч зелёных. Но в жизни нормативный украинец редко держал в руках более нескольких тысяч долларов,особенно чужих и он просто побоится брать на себя такую ответственность
Для США, конечно, оптимально, чтобы продажа была по доверенности, и деньги были перечисленны с украинского счета покупателя на мой американский. Не очень они понимают когда где-то появляются крупные суммы наличных. Может я дую на холодное, хз. Но, если считать иммиграционный процесс завершенным, когда получено гражданство, то этот процесс для меня пока не завершен. И там рассматриваются все аспекты. Не хотелось-бы иметь вопросы, которые трудно объяснить людям, живущим всю жизнь в финансово цивилизованном сообществе, где нал ассоциируется только с чем-то противозаконным.
rjkz написав: тут сверху "падает" доход, а он в чистом виде, от продажи хаты. И это уже вполне может выскочить в брекет 40-45%.
Не в чистому - були ж витрати на покупку. Договір продажу зіставити з договором на покупку - залишиться лише приріст капіталу, а там не так і багато вийде.
rjkz написав:Второе. О любом счете с балансом в 10+ куе надо информировать американскую налоговую. Третье. О всех поступлениях надо информировать американскую налоговую. Четвертое. Нельзя в жизни избежать 2-х вещей - смерти и уплаты налогов.
Ну це ви щось перегибаєте:) (я не про те, що це реальні законодавчі норми, а про те, що цього дійсно треба дотримуватись). Сильно ж вас (всіх американців) налякали "всемогутністю" американської податкової. Внушили, що це так. Але ж це не так...
1. Большей частью, недвижимость была не куплена, а инвестирована в начале 00-х. В начале бурного роста, поэтому доля вложенных средств была относительна невелика. Суммы на отделку больше, чем сумма контракта, но те чеки что и были - выгорели. Есть таблички в Экселе, но не уверен, что они прокатят. К тому-же контракты и покупки были в гривнах, курс менялся, в табличках это все учтено, но это мои записи, им не будут верить. 2. Всемогущество в сборе информации американской налоговой не особо афишируется. Но, во-первых, у меня была возможность в этом когда-то, задолго до эмиграции, в этом убедиться. Во-вторых, у меня есть веские основания полагать что она доже больше, чем принято думать. В качестве намека, ИНН работает так-же как ССН. В эмиграционном процессе, США запрашивает ИНН и мониторинговая система инн открыта для США. Те, кто думает, что может нажухать американскую систему, очень горько жалеют, когда понимают, что ошибались. Аль Капоне был одним из них. Есть уровень когда система знает, но закрывает глаза ибо нет смысла мелочами заниматься. Есть уровень когда она следит, но ничего не делает. И есть уровень, когда она уже включается. И есть реперные точки, когда даже небольшие прегрешения могут стать критичными. В такие моменты "вдруг" всплывает все - и мелкое и не самое мелкое. Самый лучший способ избежать проблем - не создавать их. Это не так и сложно. Просто все делать по правилам. Только не всегда правила можно выполнить и тогда лучше не делать вовсе. Чем я и занимаюсь в плане продажи недвижимости - не продаю потому как это пока невозможно сделать прозрачно и понятно для американской налоговой.
Мне кажется,что Вы идеализируете США. Естественно, когда человеком заинтересуются налоговая или другой госорган тогда найдут все и везде,но для этого нужно стать для них очень интересным. Но ведь и в США есть и офшоры ,и криминал как-то отмывает наличные хотя это суммы совсем другого порядка. А прямой перевод из Украины в США ,по-моему, маловероятен в обозримом будущем - страна ещё долго будет отходить от криминального капитализма если вообще когда-нибудь отойдет. Ну да это мое неквалифицированное мнение человека который мало что понимает в финансах.
будете посилатися на приклад таких американців як Гус Фрінг чи Волтер Вайт - вони ж якось пояснювали свої гроші. або Хорх де Гузман але є ризик, що навіть за такий жарт з США можна вилетіти дуже швидко.
й я так розумію, не завжди треба пояснювати, звідки гроші
- $7000000? Where`d it come from? - It`s not for me to ask where a client gets his money.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 30 тра, 2026 17:30, всього редагувалось 1 раз.
я так розумію "прямой перевод из Украины в США" - це просто під оподаткування йде 100%. хоча пояснити теж треба буде.
Frant написав:Стоп, стоп! Може, українофоб-бігунець не продає своїх чотири квартири в К., тому що вони генерують орендний прибуток? На довірену особу, родичам, близьким особам і т.д.?
Не очень понимаю откуда такая ненависть у вас к rjkz, но он точно не украинофоб хотя этот ярлык и сейчас ,и ранее цепляли к всем кто был в чем-то несогласен с действующей властью. И он точно не ухилянт т.к.покинул страну задолго до 24.02.2022. Что касается прибыли от сдачи в аренду ,то на своем опыте убедился,что это не так ибо коммунальные постоянно растут и,соответственно,желающих разделить их с хозяевами становится все меньше плюс у нас нецивилизованный рынок аренды где ни арендатор ,ни арендодатель ничем не защищены,а оформлять все по закону и потом доказывать что-то в суде сидя за границей и напрягая в очередной раз родственников или знакомых тот ещё геморрой. Хотя сейчас набегут полу- или профессиональные арендодатели и расскажут что я ничего не понял в этом сверхприбыльном бизнесе. А я просто узнал о процессе сдачи квартир и домов в аренду в Израиле и Австралии.