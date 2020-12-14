won написав: rjkz написав: В качестве намека, ИНН работает так-же как ССН. В эмиграционном процессе, США запрашивает ИНН и мониторинговая система инн открыта для США.

Ну й що?))

Все не дізнаються. Причому я не опровергаю те, що вони (амер.податкова) - зазнавшіся придypки, які, як коректно зазначив shapo, ніколи не визнають своїх помилок, зате можуть доставити проблем будь-кому. Я про те, що якщо отримати кеш від продажу квартири в Україні, і просто жити на цей кеш в Америці - а свою зарплату інвестувати там у фонду, в золото, в мортгідж хай навіть орендний (гіпотетично) - то нічого та податкова з цим не зробить. Ну не всю зарплату відкладати, бо тоді можуть з'явитись питання, але значно більше, ніж зараз (умовно, якщо відкладаєте 30% - відкладати 80%, а на витрати добирати з отриманого кешу).

А як отримати кеш - ну навіть та ж крипта.

По номеру ИНН в Украине айэрэс будет знать что произошла продажа.По регистрации договора купли-продажи она будет знать вырученную сумму.Про кэш в США...в это трудно поверить, но кэш в США не выгоден.Абсолютно.Я плачу кредиткой за поход в магаз и мне это возвращает 1,5-5% от потраченной суммы.Я держу деньги на депо и мне идет (до недавнего времени) 4% годовых.Я держу деньги в стоках и мне идет от 15% годовых.Кэш?Ну я детям даю некоторые суммы за хорошие результаты в учебе или на ДР.На кассе магазина положу доллар в баночку ТИПС если чек не мелкий или если кассир в чем-то поможет. Обычно это делаю если кассир/кассирша из Украины (видно по транслитерации имени на бейдже).Типы если деливери и типы не включены в сумму доставки.Ну и небольшую сумму ношу с собой на случай, если не будет работать терминал где-нибудь.Ну есть некоторая сумма на случай масштабного сбоя платежных систем в результате какого-то ппца.Кстати, у детей за учебу уже собрались за годы нормальные суммы и старшему уже открыли счет в Чейзе. За открытие счета банк ему положил бонус в 125 долларов.Но там не интересно просто держать деньги, поэтому откроем еще в Кэпитэл Уан, там 3+% на свободные деньги.Нал не выгоден и не нужен.