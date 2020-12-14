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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12828128291283012831
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 15:44

  airmax78 написав:
  vitaxa2006 написав:Пам'ятаю гарні часи у Києві на межі 2008-2009 років: я тоді у вересні 2008 року продав свій 1-річний Hyundai Tucson за 33 куе, у квітні 2009 купив 1к квартиру 22м2 у старій панельці на Виноградарі за 34 куе і продав її через 10 месяців у лютому 2010 року за 46 куе. А ці 10 місяців ще й поздавав в оренду.

В нас тут так Трібека робив протягом 2016-2022 року. Але потім ментально захворів і переїхав в село, де ї зараз живе, бо легкі гроші до добра не доводять. Щось подібне до Германа Стерлігова відбулось. Легкі гроші, не зроблені важкою працею - це небезпечно.

Згоден концептуально.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 16:28

  airmax78 написав:
  vitaxa2006 написав:Пам'ятаю гарні часи у Києві на межі 2008-2009 років: я тоді у вересні 2008 року продав свій 1-річний Hyundai Tucson за 33 куе, у квітні 2009 купив 1к квартиру 22м2 у старій панельці на Виноградарі за 34 куе і продав її через 10 месяців у лютому 2010 року за 46 куе. А ці 10 місяців ще й поздавав в оренду.

В нас тут так Трібека робив протягом 2016-2022 року. Але потім ментально захворів і переїхав в село, де ї зараз живе, бо легкі гроші до добра не доводять. Щось подібне до Германа Стерлігова відбулось. Легкі гроші, не зроблені важкою працею - це небезпечно.

Цілком з вами згоден. Я потім ще кілька разів заробляв так, купляючи квартиру на старті продажу у Аркади і продаючи за місяць до здачі будинку по переуступці. Навіть після банкрутства Аркади, зміг продати останню завислу квартиру в Хортиці (Осокорки) по ціні закупки. Але, як ви правильно зазначили, це не пройшло усе так просто, я згодом втратив дуже велику суму на іншій оборудці. Це мене дуже сильно підкосило і фізично і психологічно, була, навіть спроба суіциду.
Тому, зараз я переглянув свої життєві принципи і більше не лізу у "легкі гроші". Навіть, з криптою вирішив назавжди зав'язати (хоча планував ще раз влізти у порівняно безпечний біткоїн). Ось так...
vitaxa2006
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