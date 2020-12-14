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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12829128301283112832
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 13:46

  dr_bastm написав:Якщо уряд і далі буде роздавати по 2 мільйони на ВПО, то скоро за 2 мільйони не буде і собачої будки. Маленькі радянські какашки вже дорожче за новобуди в порівнянні на метри. Перша хвиля вдало накупила, а наступна буде купляти, що дадуть. Хороші квартири за свої гроші, під першу квартиру, інвестицію - залишаться в діапазоні 2млн+ Або може дурні державні гроші закінчаться, курс виросте, або цю програму змінять, бо як казав, наступні отримувачі банально нічого не зможуть купити. А це тільки 10% від запланованих на видачу грошей

Згадайте які ціни були у 2007-2008 роках. Гостинки по 30м2 були по $90-100к. Але тоді бакс був по 4,5 грн. Зараз бакс вже майже по 45 грн. А у баксах ціни вже наближаються до тих. Реально, страшно.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 13:53

  dr_bastm написав:Якщо уряд і далі буде роздавати по 2 мільйони на ВПО, то скоро за 2 мільйони не буде і собачої будки. Маленькі радянські какашки вже дорожче за новобуди в порівнянні на метри. Перша хвиля вдало накупила, а наступна буде купляти, що дадуть. Хороші квартири за свої гроші, під першу квартиру, інвестицію - залишаться в діапазоні 2млн+ Або може дурні державні гроші закінчаться, курс виросте, або цю програму змінять, бо як казав, наступні отримувачі банально нічого не зможуть купити. А це тільки 10% від запланованих на видачу грошей

Підкажіть, які умови та вимоги до квартири, щоб її можна було придбати по цій програмі 2 млн. для ВПО ? У єОселя, наче було, будинок не старіше 5 років або 3 роки. Розрахунок лише по перерахуванню безготівкою. І щось ще.
У мене так знайомий відмовився продавати у 2024, тому що, кожен день потім ходити у банк і знімати по 150 тис. грн. у день не захотів.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 18:02

  vitaxa2006 написав:Підкажіть, які умови та вимоги до квартири, щоб її можна було придбати по цій програмі 2 млн. для ВПО ?

Без обмежень на вік житла для 2млн грн ВПО УБД. Продавцю треба буде ходити в банк і знімати кошти.
Є ще й мутки, що УБД доплачує готівкою на угоді, якщо не вистачає або взагалі родичі продають між собою, щоб отримати кеш бо їм краще живі гроші ніж метри
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ще буває, що сертифікат видають на декілька родичів в родини і тоді сума буде більше 2 млн.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:01

  dr_bastm написав:
  vitaxa2006 написав:Підкажіть, які умови та вимоги до квартири, щоб її можна було придбати по цій програмі 2 млн. для ВПО ?

Без обмежень на вік житла для 2млн грн ВПО УБД. Продавцю треба буде ходити в банк і знімати кошти.
Є ще й мутки, що УБД доплачує готівкою на угоді, якщо не вистачає або взагалі родичі продають між собою, щоб отримати кеш бо їм краще живі гроші ніж метри

Ваучер є, квартири немає: чому переселенці не можуть купити житло
https://24tv.ua/realestate24/chomu-vpo- ... 6_n3081604
"Переселенці обмежені строками використання заброньованих коштів. Після підтвердження бронювання родина має лише 60 днів для пошуку житла, укладення договору купівлі-продажу та подання необхідних документів для перерахування коштів. Якщо переселенці не встигають завершити всі процедури у визначений термін, бронювання скасовують. Кошти повертають до бюджету, а заявка знову потрапляє до загальної черги. У такому разі родині доводиться повторно чекати на можливість отримати державну допомогу".
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не зовсім так. На скільки я зрозумів сертифікат можна використати впродовж чи то 3 років чи щось таке.
Але коли обрали конкретну квартиру, то вже її треба узгодити в міськраді і після цього справді є 60 днів щоб укласти угоду саме по цій квартирі. А якщо преобрати іншу, то потрібне нове узгодження.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 05:02

Чого так дешево?
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam ... %7Corganic

Флай, диви шо продають.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/studya ... %7Corganic
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 05:13

Striker

Флай, диви шо продають.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/studya ... %7Corganic


Яіпу амбразура замість вікна. Флайман так само живе? :shock:
Для повного натюрморту треба сюди філіпінку з 7-ма філіпінчатами. Лисими, як Флайман
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 05:44

  Striker написав:Чого так дешево?
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam ... %7Corganic

Флай, диви шо продають.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/studya ... %7Corganic

Перший варіант - неймовірно дешевий.
Тобто щось там не так.

Смарт-підвал з дуплом - якраз для флайменів. Оптимальні умови для їх існування.
Сподіваюсь, парк з горіхами і жолудями - поблизу є?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 05:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodats ... 0vkPm.html


вот еще объект уникальный. локация!
не Киев, конечно
smdtranz
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