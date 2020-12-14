kingkongovets написав:ну да
Якась дивна непослідовність. Продаж нежитлової нерухомості фізиками оподаковують за конською ставкою. А оренду - за ставкою для житлових приміщень.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 чер, 2026 22:17
Якась дивна непослідовність. Продаж нежитлової нерухомості фізиками оподаковують за конською ставкою. А оренду - за ставкою для житлових приміщень.
Додано: П'ят 12 чер, 2026 23:09
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Судя по этим дописам - никто вообще официально не сдает, все в черную. Ну по крайней мере никто не опровергает
Я - ФОП 2-й группы, занимаюсь совершенно другим бизнесом, пару объектов сдаю официально, не плачу дополнительно ни копейки, только фиксированный налог(который я и так бы платил, в отсутствие этих объектов). Те объекты, которые не лично на меня - сдаю в черную, да. И то, потому, что лень углубляться, чтоб сделать это официально.
Додано: Нед 14 чер, 2026 08:29
трошки недільного офтопу: КРЖН і хрущівки
трошки недільного офтопу: КРЖН і хрущівки
Додано: Нед 14 чер, 2026 09:03
Додано: Нед 14 чер, 2026 23:56
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 15 чер, 2026 04:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Мокшане выстреляли годовой бюджет какой-нибудь твери, чтобы 9 этажку в Киеве поджечь.
Имбецилы
Додано: Пон 15 чер, 2026 05:17
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