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фондовый рынок 05.02.19 Итоги: Мировой фондовый рынок 05.02.19 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 05 лют, 2019 13:29 Итоги: Мировой фондовый рынок 05.02.19 США



Фондовый рынок США в понедельник вырос, все три индекса закрылись около максимумов сессии, так как устойчивый оптимизм по перспективе торговых переговоров США-Китай повысил акции технологических компаний.



S&P 500 и Nasdaq закрылись выше 100-дневной средней впервые с октября.



Акции Apple и Microsoft выросли по 2,7% и были самыми сильными фактора роста S&P 500 и Nasdaq. Это помогло индексу акций технологических компаний в S&P 500 вырасти на 1,6%, что стало самым высоким ростом по секторам.



Сектор промышленных акций S&P 500, еще один сектор, чувствительный к внешней торговле, показал второй по величине рост по секторам — на 1,3%.



После снижения примерно на 20% ниже рекордного закрытия 20 сентября, индекс S&P 500 сейчас в менее чем 8% от этого уровня. Акции в США были поддержаны в этом году решением ФРС о «терпении» в отношении дальнейших повышений процентной ставки, и прогрессом в переговорах по торговле между США и Китаем.

Сезон отчетности также был относительно позитивным. Около 71% компаний, акции которых входят в S&P 500 и которые уже отчитались, показали результаты лучше ожиданий аналитиков.



Аналитики оценивают, что рост прибыли в IV квартале будет 15,4%. Прогноз роста прибыли в первом квартале 2019 г. значительно меньше — 0,5%.



Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 2,06 к 1. на Nasdaq 2,19 к 1.



Объем торговли на биржах США был 6,52 млрд. акций, по сравнению с 7,62 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,70% до уровня 25 239,37 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,68%, до 2 724,87 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 1,16% до 7 347,54 пункта.



Европа



Европейские фондовые рынки в понедельник преимущественно снизились.

Европейские фондовые индекс в понедельник преимущественно снизились, возглавили снижение акции банков, и инвесторы были немного более осторожны при выходе менее оптимистичных данных по прибыли.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,06%, после роста на 0,5% на прошлой неделе.



Пара евро-доллар снизилась на 0,2%, пара фунт-доллар снизилась на 0,3%.



Данные из Испании показали рост уровней безработицы в январе после двух месяцев снижения. Наибольшее снижение было у акций банковского и автомобильного секторов.



Акции горнодобывающих компаний снизились после того, как выходных вышли данные о более медленном росте сферы услуг в январе замедлился, что контрастирует с официальными данными, указавшими о более быстром росте в секторе.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,06%, после роста на 0,5% на прошлой неделе.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,20% и составил 7 034,13 пункта.



Немецкий DAX опустился на 0,04% до 11 176,58 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,38% — на отметке 5 000,19 пункта.



Азия



Основные фондовые индексы Японии и Австралии закрылись разнонаправленно во вторник на фоне коррекции и макроэкономических новостей, при этом объем торгов был снижен, поскольку биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи были закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю.



По итогам торгов японский Nikkei 225 опустился на 0,19% - до 20844,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,95% до 6005,9 пункта.



Биржи Китая и Южной Кореи были закрыты во вторник в связи с национальными праздниками.

По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% - до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,77%, до 1309,99 пункта, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,06% - до 2203,46 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам понедельника вырос на 0,21% - до 27990,21 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 оказался под давлением, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после трех сессий роста подряд.



Настроения на рынке неплохие, но распродажи увеличиваются всегда, когда индекс Nikkei приближается к отметке в 21000 пунктов.



В Австралии инвесторы обратили внимание на решение центробанка страны снова сохранить ключевую ставку на рекордно низком уровне в 1,5%, на котором она находится с середины 2016 года. Решение совпало с прогнозом аналитиков. При этом регулятор прогнозирует, что рост экономики страны составит в текущем году около 3% и немного ниже в 2020 году. Декабрьский прогноз центробанка Австралии предполагал подъем экономики на 3,5% в 2019 году.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,07% - до 2523,52 пункта, индекс РТС незначительно опустился - на 0,01%, до 1211,15 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,29%, до 65,43 RUB/USD, курс евро снизился на 0,05%, до 75,01 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,31% - до $62,75 за баррель.



Бумаги Сбербанка понизились на 0,37%, «Газпрома» — на 0,08%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 0,57%, «АЛРОСы» — опустились на 1,73%, Московской биржи — на 0,86%.



Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум чуть выше отметки 2 537 пунктов. Поддержку фондовому индикатору оказало снижение рубля, происходившее на фоне роста нефтяных цен. Благодаря этому рублевая стоимость нефти двинулась вверх, что в первую очередь благотворно сказалось на котировках акций

российских нефтегазовых компаний.



Индекс РТС благодаря аналогичному движению символически переписал пятничную вершину, приблизившись к отметке 1 220 пунктов. Однако во второй половине сессии внешний фон начал планомерно ухудшаться. Нефтяные цены перешли к активной нисходящей коррекции, мировые фондовые площадки в большинстве своем ушли на отрицательную территорию.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 04 февраля повысился на 1,11 пункта или на 0,20% до уровня 554,09 пункта.



Объем торгов за день составил 152,667 млн. грн., акциями наторговали 0,40 млн. грн.



Как сообщалось, в пятницу 01 февраля ПФТС-индекс повысился на 1,11 пункта или на 0,20% до уровня 552,98 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 5,27 пункта или на 0,94% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник, отыгрывая пятничный позитив с Уолл-стрит.



По состоянию на 6.50 EET гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,08% - до 27954,08 пункта, японский Nikkei 225 на 0,38% - до 20867,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4% до 5886 пунктов.



Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками.

По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% - до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,77%, до 1309,99 пункта, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,06% - до 2203,46 пункта.



Основные фондовые индексы США завершили пятницу преимущественно в плюсе на фоне данных по безработице в стране и отчетностей компаний. По данным министерства труда США, безработица в стране в январе выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%, но число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 304 тысячи. Эксперты ждали сохранения безработицы на уровне 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 165 тысяч.



Ключевым моментом для рынков на этой неделе будут корпоративные отчетности американских компаний, которые еще не отчитались, и то, насколько они соответствуют последним оптимистичным статданным.



В то же время на текущей неделе на рынках Азии ожидается пониженный объем торгов, - ряд рынков региона будут закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в плюсе на фоне роста на биржах США в пятницу, при этом объем торгов был снижен из-за Нового года по лунному календарю в ряде стран региона.



По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,21%, до 27990,21 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,46%, до 20883,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,48% - до 5891,2 пункта.



Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% - до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,77%, до 1309,99 пункта, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,06% - до 2203,46 пункта.



Положительная динамика на биржах в Азии отражает пятничный рост на рынках США на фоне данных по безработице в стране. Согласно сообщению министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 304 тысячи, хотя эксперты роста числа рабочих мест только на 165 тысяч. Такие данные поддержали оптимизм инвесторов относительно состояния крупнейшей мировой экономики.



Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать последние заявления ФРС США, которые были восприняты как сигнал к паузе в цикле ужесточения монетарной политики. Поддержку рынкам оказывают и заявления минкоммерции КНР, опубликованные на прошлой неделе, о важном прогрессе в последнем раунде торговых переговоров с США 30-31 января.



Отсрочка в повышении базовой ставки ФРС и ожидания прогресса в торговых переговорах между США и Китаем продолжат оказывать поддержку японскому рынку.





Индекс ПФТС в понедельник продолжил наметившийся в конце прошлой недели рост: индикатор повысился на 0,2% - до 554,09 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 152,667 млн. грн., в том числе акциями - 0,4 млн. грн.



Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции Донбассэнерго (+11,04%), Центрэнерго (+0,45%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,26%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,25% - до 426,72 пункта при объеме торгов 297,18 тыс. злотых (2,2 млн. грн.).



В «индексной корзине» худшую динамику демонстрировали акции «Агротона» (-4,57%), «Астарты» (-1,23%) и «Кернела» (-0,5%).

Дорожали только акции «Овостара» (+0,9%).



К полудню вторника, 05 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Японии и Австралии изменяются разнонаправленно во вторник на фоне внутренних корпоративных и макроэкономических новостей, а биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю, свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 06.55 Киева японский Nikkei 225 опускался на 0,04% - до 20874,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 2,11% до 6015,6 пункта.

Биржи Китая и Южной Кореи закрыты во вторник в связи с национальными праздниками.

По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% - до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,77%, до 1309,99 пункта, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,06% - до 2203,46 пункта.

Гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам понедельника вырос на 0,21% - до 27990,21 пункта.



На рынках Японии и Австралии объем торгов снижен, инвесторы при этом отыгрывают внутренние новости. Так, участники торгов обратили внимание на решение центробанка Австралии снова сохранить ключевую ставку на рекордно низком уровне в 1,5%, на котором она находится с середины 2016 года. Решение совпало с прогнозом аналитиков.



В Японии инвесторы отыгрывают корпоративные новости.



Так, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электроники Panasonic Corporation сообщил в понедельник после закрытия торгов, что чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам первых трёх кварталов 2018-2019 финансового года (завершились 31 декабря) снизилась на 13% и составила ¥173,7 миллиарда (около $1,6 миллиарда). Акции компании дешевеют более чем на 3%. Последняя отчетность показала, насколько нелегкой является ситуация для Panasonic.



Во-вторых, основные фондовые индексы Японии и Австралии закрылись разнонаправленно во вторник на фоне коррекции и макроэкономических новостей, при этом объем торгов был снижен, поскольку биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи были закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю.



По итогам торгов японский Nikkei 225 опустился на 0,19% - до 20844,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,95% до 6005,9 пункта.



Биржи Китая и Южной Кореи были закрыты во вторник в связи с национальными праздниками.

По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% - до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,77%, до 1309,99 пункта, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,06% - до 2203,46 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index по итогам понедельника вырос на 0,21% - до 27990,21 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 оказался под давлением, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после трех сессий роста подряд.



Настроения на рынке неплохие, но распродажи увеличиваются всегда, когда индекс Nikkei приближается к отметке в 21000 пунктов.



В Австралии инвесторы обратили внимание на решение центробанка страны снова сохранить ключевую ставку на рекордно низком уровне в 1,5%, на котором она находится с середины 2016 года. Решение совпало с прогнозом аналитиков. При этом регулятор прогнозирует, что рост экономики страны составит в текущем году около 3% и немного ниже в 2020 году. Декабрьский прогноз центробанка Австралии предполагал подъем экономики на 3,5% в 2019 году.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



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http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . Фондовый рынок США в понедельник вырос, все три индекса закрылись около максимумов сессии, так как устойчивый оптимизм по перспективе торговых переговоров США-Китай повысил акции технологических компаний.S&P 500 и Nasdaq закрылись выше 100-дневной средней впервые с октября.Акции Apple и Microsoft выросли по 2,7% и были самыми сильными фактора роста S&P 500 и Nasdaq. Это помогло индексу акций технологических компаний в S&P 500 вырасти на 1,6%, что стало самым высоким ростом по секторам.Сектор промышленных акций S&P 500, еще один сектор, чувствительный к внешней торговле, показал второй по величине рост по секторам — на 1,3%.После снижения примерно на 20% ниже рекордного закрытия 20 сентября, индекс S&P 500 сейчас в менее чем 8% от этого уровня. Акции в США были поддержаны в этом году решением ФРС о «терпении» в отношении дальнейших повышений процентной ставки, и прогрессом в переговорах по торговле между США и Китаем.Сезон отчетности также был относительно позитивным. Около 71% компаний, акции которых входят в S&P 500 и которые уже отчитались, показали результаты лучше ожиданий аналитиков.Аналитики оценивают, что рост прибыли в IV квартале будет 15,4%. Прогноз роста прибыли в первом квартале 2019 г. значительно меньше — 0,5%.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 2,06 к 1. на Nasdaq 2,19 к 1.Объем торговли на биржах США был 6,52 млрд. акций, по сравнению с 7,62 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.Европейские фондовые рынки в понедельник преимущественно снизились.Европейские фондовые индекс в понедельник преимущественно снизились, возглавили снижение акции банков, и инвесторы были немного более осторожны при выходе менее оптимистичных данных по прибыли.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,06%, после роста на 0,5% на прошлой неделе.Пара евро-доллар снизилась на 0,2%, пара фунт-доллар снизилась на 0,3%.Данные из Испании показали рост уровней безработицы в январе после двух месяцев снижения. Наибольшее снижение было у акций банковского и автомобильного секторов.Акции горнодобывающих компаний снизились после того, как выходных вышли данные о более медленном росте сферы услуг в январе замедлился, что контрастирует с официальными данными, указавшими о более быстром росте в секторе.Основные фондовые индексы Японии и Австралии закрылись разнонаправленно во вторник на фоне коррекции и макроэкономических новостей, при этом объем торгов был снижен, поскольку биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи были закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю.Настроения на рынке неплохие, но распродажи увеличиваются всегда, когда индекс Nikkei приближается к отметке в 21000 пунктов.В Австралии инвесторы обратили внимание на решение центробанка страны снова сохранить ключевую ставку на рекордно низком уровне в 1,5%, на котором она находится с середины 2016 года. Решение совпало с прогнозом аналитиков. При этом регулятор прогнозирует, что рост экономики страны составит в текущем году около 3% и немного ниже в 2020 году. Декабрьский прогноз центробанка Австралии предполагал подъем экономики на 3,5% в 2019 году.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,29%, до 65,43 RUB/USD, курс евро снизился на 0,05%, до 75,01 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,31% - до $62,75 за баррель.Бумаги Сбербанка понизились на 0,37%, «Газпрома» — на 0,08%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 0,57%, «АЛРОСы» — опустились на 1,73%, Московской биржи — на 0,86%.Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум чуть выше отметки 2 537 пунктов. Поддержку фондовому индикатору оказало снижение рубля, происходившее на фоне роста нефтяных цен. Благодаря этому рублевая стоимость нефти двинулась вверх, что в первую очередь благотворно сказалось на котировках акцийроссийских нефтегазовых компаний.Индекс РТС благодаря аналогичному движению символически переписал пятничную вершину, приблизившись к отметке 1 220 пунктов. Однако во второй половине сессии внешний фон начал планомерно ухудшаться. Нефтяные цены перешли к активной нисходящей коррекции, мировые фондовые площадки в большинстве своем ушли на отрицательную территорию.Как сообщалось, в пятницу 01 февраля ПФТС-индекс повысился на 1,11 пункта или на 0,20% до уровня 552,98 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 5,27 пункта или на 0,94% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 февраля, сессия в ПФТС.К полудню вторника, 05 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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